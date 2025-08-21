Předplatné

Preciado? Chybí finále, fans chtějí Kadeřábka. Guľa je machr, Lotyše už 6:0 neporazíte

Preciado? Chybí mu finále, tribuny chtějí Kadeřábka. Gula je machr, Lotyše už 6:0 neporazíte
Albion Rrahmani pravděpodobně rozhodl dvojzápas s Rigou pozdním gólem v 90. minutě. Tuhle ránu do vazu lotyšský soupeř už nejspíš v domácí odvetě nezvrátí, ačkoli se na Letné prezentoval překvapivě solidním a důrazným výkonem. „Je vidět, že má Riga dobrého trenéra. Guľa je machr, to se ví,“ říká v Prvním dojmu redaktor Sportu Jiří Fejgl, který rovněž sparťanský trojzubec překřtil na čtyřzubec. Protože vynechávat kanonýra Rrahmaniho je přehnaný luxus. „Už jsem ho chtěl kritizovat, když předtím zpoza vápna střílel unáhleně, ale jeho gól nakonec dodá do odvety mnohem větší klid,“ reaguje Pavel Šťastný.

  • Jak (ne)vypadal výkon Johna Mercada?
  • Preciado vs. Kadeřábek. Tribuny chtějí Čecha!
  • Kofod s Kairinenem: ustálená dvojice, ale co nastane, až Fin odejde?
  • Koho posadí na lavici uzdravující se trojice Panák, Zelený a Cobbaut
  • Transparent v kotli reagující na 21. srpen. Bylo to nutné?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

Anketa
Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy?
Ano
Ne
Celkově 17956 hlasů

