Anglický víkend plný derby. To londýnské okomentuje Rosický!

Začnu netradičně, protože věřím, že v tomto případě to laskavý čtenář pochopí. Premier League se vrací po reprezentační pauze, její 9. kole nabídne velmi atraktivní program a my vyšperkujeme tuhle nabídku hvězdným obsazením ve studiu.

Trojice Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer a Karel Poborský (řazeno podle počtu startů v Premier League, v případě reprezentace by byl na prvním místě Poborský) se v průběhu soboty vystřídá v našem zápasovo-studiovém maratonu. Dovolím si bez přehánění říct, že na české poměry je tohle složení hostů v rámci jednoho dne unikátní.

Od 13 hodin se začneme věnovat derby mezi Liverpoolem a Evertonem, následovat bude duel Manchesteru City s Brightonem, na který naváže další souboj ve stylu „dva z jednoho města“ – Chelsea versus Arsenal. Právě tenhle šlágr obohatí svými přemýšlivými postřehy Tomáš Rosický.

Samozřejmě, že v liverpoolském derby dostane po boku Karla Poborského velký prostor Vladimír Šmicer. Sám jich zažil osm, prohrál jediné (hned to první), takže dokáže popsat význam tohoto duelu jako málokdo.

Osobně jsem na Merseyside derby velmi zvědavý. Tabulka hovoří jasně, domácí jsou na čtvrtém místě, hosté přijedou v roli 16. týmu. A i když vynechám klišé o tom, že souboje městských rivalů nemívají favorita, jedna statistika napovídá, že minimálně v ofenzivní fázi tak propastný rozdíl není.

Podle stránky wyscout.com uvidí zaplněný Anfield souboj prvního se třetím z hlediska xG, tedy očekávaných gólů. Zatímco Liverpool je po devíti kolech na hodnotě 18,49 xG, Everton zaostává jen o trochu (17,87). Volně přeloženo, z hlediska kvality vytvořených šancí se utkají dva vyrovnané celky.

V čem se ale oba kluby liší, to je produktivita. Everton totiž dokázal zužitkovat své příležitosti jen v devíti případech, na rozdíl od Liverpoolu, který se radoval osmnáctkrát. Vyplácí se mu kvalita útočníků, do které v průběhu posledních let investoval.

Mohamed Salah je posledním „přeživším“ z legendární trojice Salah-Firmino-Mané. Postupná příprava na obměnu začala už v létě 2020, kdy na Anfield přivedli Dioga Jotu, ale výrazně se přestavba zintenzivnila v roce 2022. Nejprve přišel v lednu Luis Díaz, v létě následoval Darwin Núňez a v lednu 2023 se tahle ofenzivní letka rozrostla do kvinteta. Klubovou kasu to vyšlo na 181,5 milionů liber (cca 5,1 miliardy korun), ale vyplácí se to, protože Liverpool v této sezoně se střelbou gólů s největší pravděpodobností mít problémy nebude. Tak uvidíme, jestli to potvrdí už v sobotu po obědě.

A ještě jednou připomenu, naše „Super Saturday" začíná na Canal+ Sport už ve 13 hodin a potrvá až do 20:50.