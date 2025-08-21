Guľa musel mluvit anglicky: Sparta je značka. Mrzel ho druhý gól, vtipkoval s Haraslínem
Jakmile přišel do tiskového centra, velmi potichu pozdravil. Trenér Adrián Guľa byl viditelně skleslý, protože jeho Riga prohrála v úvodním utkání play off Konferenční ligy na hřišti pražské Sparty 0:2. „Budeme v odvetě bojovat, pokusíme se o zázrak,“ uvedl slovenský kouč, jenž v minulosti působil v plzeňské Viktorii.
Malou útěchou mu bylo setkání se známými tvářemi, zejména s Lukášem Haraslínem, slovenským reprezentantem, kterého potkal ve výběru do jednadvaceti let. „Bavil jsem se s Lukym, že mohl dát nějaké góly. Řekl jsem mu ale, ať si to nechá na Duklu a další zápasy. Bylo to všechno v příjemné atmosféře, jsem rád, že jsem nejen jeho potkal. Bylo to fajn, ale jsem zklamaný z výsledku,“ vyprávěl Guľa.
Na náladě mu nepřidal ani příkaz od tiskového mluvčího Rigy, že má mluvit anglicky. „Opravdu?“ odvětil překvapně. Byť mluví v pohodě, plynule, srozumitelně. Později se přece jen dočkal, když odpověděl na dvě rychlé otázky do kamer českých televizí. Vypadá to líp bez titulků.
A Guľa spustil: „Sparta je velmi silný soupeř, zejména na domácím hřišti, když mají fanoušky v zádech. Abychom uhráli lepší výsledek, museli jsme být víc precizní ve finální fázi.“
Riga inkasovala první gól po dvaadvaceti minutách, když Jan Kuchta udeřil hlavou po rohovém kopu, který zahrával Lukáš Haraslín. „Sparta je velmi dobrá při vstupech do zápasů, s čímž jsme měli problém. Nedrželi jsme balon a dostali laciný gól ze standardky. To mě hrozně mrzí, protože jsme jiné situace ustáli,“ uvedl slovenský kouč.
S realizačním týmem brzy reagovali na vývoj utkání. „Po první půli jsme upravili nějaké detaily, změnili jsme výstavbu hry a presink, chtěli jsme soupeře lépe blokovat,“ odtajnil taktický plán Guľa. V Lotyšsku působí s o dva roky starším bratrem Norbertem, jenž mu dělá asistenta.
Oba mohli být mnohem veselejší, protože Letenští přidali druhou branku až v devadesáté minutě. Trefil se Albion Rrahmani střelou zpoza vápna. „On je v tom silný hráč, ale měli jsme to ustát. Ten gól toho hodně změnil do druhého zápasu,“ litoval Guľa.
„Rozdíl jednoho gólu by byl jiný. Stejně si myslím, že se v odvetě může stát všechno. Doma jsme o level lepší, budeme se snažit vstřelit gól už v prvním poločase. Kluci poznali, že Sparta je velmi dobrý a silný soupeř, hlavně doma, ale stále věřím, že můžeme bojovat o postup,“ dodal slovenský kouč.
Druhý zápas se odehraje příští středu v Lotyšsku.