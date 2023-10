Parťačka Adamczykové Hopjaková: Konec kariéry! Vyškrtli mě

Smutnou zprávu sdělila na svých sociálních sítích úspěšná česká snowboardistka Vendula Hopjáková (27). Účastnice dvou olympijských her se po vyřazení z reprezentace rozhodla ukončit svou aktivní kariéru, kterou provázela řada zranění.

O konci v národním týmu se přitom rodačka z Olomouce nedozvěděla od svého trenéra. „Mně to ani můj trenér neřekl. Dozvěděla jsem se to od jiných lidí, on mi to až zpětně potvrdil. Napsal mi k tomu potom své důvody a takto to celé skončilo. Strašně mě to mrzí, srovnávala jsem se s tím několik měsíců,“ řekla Hopjáková v rozhovoru pro Český rozhlas.

V České republice přitom patří společně s Evou Adamczykovou mezi nejúspěšnější snowboardistky. Kromě vítězství v českém poháru a druhého místa ze Světového poháru se také účastnila dvou olympijských her, na kterých však měla pokaždé smůlu.

V roce 2022 si na nejprestižnější sportovní akci v Pekingu zlomila ruku poté, co zavadila o prkno jiné závodnice a při pádu se také silně udeřila do hlavy. Ze sjezdovky musela být odnesena na nosítkách a následně nemohla několik měsíců jezdit.

Po rozhovoru pro Český rozhlas nyní informovala své fanoušky o jejím konci také na Instagramu, kde popsala další důvody a také hodnotila svou kariéru.

„Odcházím. Už je to oficiálně venku. Všichni se mě na to x měsíců ptají, chodí mi zprávy typu, že se na mě těší v zimě, že je super, jak zvládám chodit do práce a do toho trénovat, abych byla na zimu připravena, že mi fandí atd.“ napsala k jedné ze svých fotografií.

„Byla jsem vyškrtnuta z reprezentace, a tím opouštím závodní sféru. Mrzí mě to. Odcházím s nejhezčími vzpomínkami. Díky všem za podporu, díky všem, kteří se podíleli na tom, abych se mohla dvakrát účastnit Olympijských her, Mistrovství světa a světových pohárů. Děkuju,“ uvedla závodnice důvody svého konce a také úspěchy, kterých v průběhu kariéry dosáhla.