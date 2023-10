Návrat Ledecké, chce výš: Měla jsem absťák! Ukázala ruce „jako špejličky“

Ester Ledecká byla bez závodů tak dlouho, že nebylo radno ji potkat na semaforu. „Ten rok mi to chybělo. Měla jsem absťák, závodila jsem na červené, kdo zmáčkne dřív plyn. Lidi ani nevěděli, že se mnou závodí,“ usmívá se Ledecká na startu nové zimy.

Loni marně čekala, až ji na start pustí zranění, a na jaře zvládla jen dva závody na snowboardu. Teď je po zářijovém lyžařském soustředění v Chile a snowboardovém kempu v Itálii nachystaná opět zlobit ty nejlepší.

Stihla jste se dát během léta kompletně dohromady?

„Musím zaklepat, že to dopadlo nakonec dobře. Že jsem se z toho vylízala, i když byly nutné dvě operace, oddálil se start sezony. Nakonec jsem stihla jen dva závody, což ale bylo skvělé. Nakonec to byl úspěšný start i zakončení sezony. Sice to pro mě bylo hrozně málo, ale aspoň něco jsem stihla odjet. Už se cítím úplně v pohodě, děláme všechno jako normálně. Už jsem zapojila do přípravy shyby, kliky, to doháním ty svoje bicáky…“ (směje se)

Někdy pauza může i pomoct, na co jste se zaměřila?

„Asi nejvíc jsem měla čas ve finále na školu. Ono to zas tak volné nebylo… Já měla tolik rehabilitací, že to bylo stejně ostré jako v sezoně, akorát jsem neměla tolik testování. Makala jsem na nohách, měla jsem tréninky, které šly, do toho jsem rehabilitovala klíční kost. Kvůli rehabilitaci jsem byla v Rakousku a v Německu přes Red Bull, který mi domluvil a zaplatil druhou operaci, pak ještě v Londýně…“

Co jste už zvládla na lyžích, na které jste nastoupila už koncem jara?

„Přesun na lyže byl fajn, Tschunti (servisman Guntram Mathis – pozn. red.) je nejen skvělý servisák, ale i fajn brácha, fajn člověk, který mi vždycky řekl: Hele, dej si radši o jízdu míň, ať můžeš zítra jezdit o to víc… Byla jsem tak natěšená, že budu lyžovat, že jsem vždy chtěla víc a víc. Lyže a prkna jsem měla perfektně připravené, fungovalo to.“

Jak dlouho vám trvalo dostat se na lyžích znovu do formy?

„Ten začátek byl nesmělejší, bych řekla… Ze začátku mě ta kost dost bolela. Pak jsem naskočila do snowboardových závodů, tam to bylo lepší. Když jsem se vrátila na lyže, už jsem mohla dělat skoro všechno. Ze začátku jsem byla nejpomalejší na startu. Opadly mi ruce, měla jsem špejličky, což u mě není zvykem, mám občas ruce nařachlé až dost. Docela rychle jsem si vzpomněla, jak se to dělá, jak se jede rychle s kopce. To je furt levá, pravá…“

Co jste si odnesla z testování lyží vaší nové značky Kästle, na kterých jste kvůli zranění v minulé sezoně nemohla jezdit?

„Měli jsme několik modelů. Nakonec se ukázalo, že mi nejlíp sedí ty, na jejichž vývoji spolupracoval můj servisák, což je super. Je vidět, že jsme si s Tschuntim souzeni... Mám vybraný určitý sektor, ze kterého budeme lyže vybírat. Asi je budeme dotestovávat na sněhu v podmínkách na různých závodech. Co se týče prkna, zůstávám na F2, akorát jsme neměli šanci otestovat nejnovější prkna, sezona byla dost krátká. Přišla nová prkna, ale sněhové podmínky jsou tak mizerné, že se bojíme, abychom je nepoškrábali.“

V září jste jezdila v Chile spolu s dalším reprezentantem Janem Zabystřanem, který taky přestoupil k vaší značce lyží. Jak dopadlo srovnání s ním?

„Se Zabym jsem srovnání měla. Dal mi na pr..., ale tak to má být, je to kluk. Ale měli jsme srovnání i s Rakušáky z Evropského poháru a s nimi jsem držela krok. S holkama jsme moc nejezdily. Bude asi trošku překvápko, jestli jsem dostatečně rozježděná. Nebo uvidíme v Zermattu, kde se budeme moct porovnat s víc týmy.“

Můžete využít zkušeností Slovinky Ilky Štuhecové nebo Švýcarky Jasmine Fluryové, které na lyžích vaší značky jezdily už v minulé sezoně?

„Já jsem s Ilkou vždycky spolupracovala, týmy byly vždycky dost propletené, spolupracujeme i na svěťácích. Tím, že máme malé týmy, nejsme schopní pokrýt trať, tak se spojujeme, abychom si to řekli. Jsem ráda, že jsme teď spolu v Kästle týmu. Minulou sezonu jsem sice nezávodila, ale moc mě potěšilo, že Ilka byla na kästlích takhle úspěšná, pro mě je to hodně důležité. Dodalo mi to důvěru, že jsem se rozhodla správně. Tschunti minulou sezonu občas za Ilkou a Jasmine někam popojel a podíval se, jak lyže fungují v závodě. Teď jsme se s Ilkou nepotkaly, obě jsme byly v Chile, ale Ilka byla na jiném místě. Míjely jsme se, ale dřív nebo později spolupráci navážeme.“

Co vás čeká do prvních lyžařských závodů?

„Ještě máme necelý měsíc, než naskočíme do závodů. První závod bude v Zermattu, nějaký čas máme, měli bychom trénovat hlavně ve Švýcarsku, před prvním závodem se budeme soustředit hlavně na lyže.“

Budete před prvním závodem na lyžích po dvaceti měsících hodně nervozní?

„Pokaždé jsem první závod trošku nervoznější, než se sezona rozjede a jezdíme od jednoho závodu k druhému. První závod je vždycky zvláštní. Nevím, jak jsem na tom oproti holkám. To se uvidí, sjedu z kopce dolů, uvidíme, jestli budu zase rychlá…“

Jak se vám líbí koncept prvního rychlostního závodu sezony, který se pojede ze švýcarského Zermattu přes hranice do italské Cervinie?

„V Zermattu pojedeme poprvé a bude to pro všechny novinka, je to zajímavý sjezd. Já jsem to jela jenom jednou na tréninku asi tři roky zpátky. Mělo by to být fajn. Mě trošku mrzí, že zrušili svěťák v Lake Louise. Na druhou stranu je fajn, že se nemusíme trmácet tak daleko a absolvovat časové posuny. Jsem docela ráda, že můžeme zůstat v Evropě. V Zermattu se mi ten kopec hrozně líbí, takže se těším. Snad tam budou mít dost sněhu…“

Jak plánujete během sezony kombinovat lyžování a snowboarding?

„Zatím plánujeme víc lyžařských zvodů, jak to bylo ty poslední sezony. Chtěla bych útočit na celkové hodnocení Světového poháru. Budu se snažit odjet co nejvíc závodů na lyžích, k tomu budu doplňovat snowboard.“

Jaké máte v sezoně ambice?

„Tady vás asi nepřekvapím, řeknu to stejné, jako na každé předsezonní tiskovce. Chtěla bych se zase o kousek zlepšit…“

Ve sjezdu jste byla naposledy třetí, plánujete v některé z rychlostních disciplín útok na malý globus?

„To chci zkusit vždycky, to je jasný! Budeme bojovat jako celý tým. Máme vždycky největší mety.“

O vás to platí i ve studiu, prý jste měla u státnic na VŠFS samé jedničky, je to tak?

„Měla, já jsem šprt. Já jsem přirozeně soutěživá úplně ve všem. Ve škole se nervuju, abych měla samé jedničky. Jsem ráda, že jsem to dotáhla do konce, že jsem STR Mgr. Uvidíme, jestli přijde nějaký doktorátek, jestli se mi po kariéře do toho bude chtít trochu šlápnout.“

Na sociálních sítích zaujala taky vaše taneční kreace, vzala byste nabídku ze Star Dance?

„Nevzala, z mnoha důvodů… Za prvé je to úplně přesně v mé sezoně, já mám teď priority pořád nastavené jinak. Tanečníky hrozně obdivuju. Všichni vypadají, že umí tančit! Jak se to můžou naučit? To jsou lidi, to nejsou tanečníci, herci, co to měli na konzervatoři. Mně baví si skotačit sama před zrcadlem jako malá holčička. Ale tohle je vážná věc, navíc tam máte partnera, který tančí s vámi. U mě by tančil proti mně, protože by nepobral můj taneční styl. Byl by to spíš battle…“