Kola utopená v bahně, místo cyklistiky běh. Cink to zabalil, přišla omluva

Své vítěze 1. Český pohár v disciplíně XCO, tedy olympijské cross country, má. I když s ohledem na podmínky, v jakých se jelo, je vítězem každý, kdo vůbec dojel do cíle. A možná i jen ten, kdo sebral odvahu se na spíš už neregulérní trať vydat. V Kutné Hoře to v sobotu nebylo pro cyklisty a hlavně pak cyklistky vůbec jednoduché.

Záběry ze závodu ukazují kola značně obalená bahnem a také cyklistky trápící se při výšlapu do kopce. Ne však na kolech, ale vedle nich, některé se pokoušely těžký stroj hodit na záda. Celkově se s tratí všichni hodně prali.

Mezi těmi, kdo si řekl, že toto opravdu nemá zapotřebí a závod už po prvním kole vzdal, byl i dvojnásobný olympijský účastník Ondřej Cink. Ten pak na sociálních sítích organizaci závodu hodně zkritizoval.

„Soutěžní řád horských kol ČSC, kapitola 2, odstavec 2.1, bod 2.1.6 hovoří jasně: Trať závodu musí být stoprocentně sjízdná bez ohledu na terén a počasí. Trať taková rozhodně nebyla, troufám si říct, že 80 % závodu se muselo běžet, a to ještě v totálním bahně. Po vyzkoušení kola na trati jsem takřka po pár minutách nemohl vůbec jet, jak bylo kolo zanesené. Můj tým šel proto za rozhodčími a apelovali jsme na ně, aby za těchto podmínek závod zrušili, s ohledem na zdraví i bezpečnost všech a také s ohledem na závodní materiál. Naší žádosti nevyhověli a závod se rozhodli pořádat i tak,“ napsal Cink.

K procentu běžecké části se přidala také vítězka ženského závodu Jitka Czeczinkarová. „Dnes se běhalo snad osmdesát procent trati. Sjezdy jsem zvládala bez problémů, výběhy s kolem na ramenou. Pojala jsem to tak spíše cyklokrosově a ve výbězích jsem asi nejvíce získávala. Byl to spíše závod, kdo více vydrží, o vůli a hodně silový, protože kolo mělo rázem místo deseti snad dvacet kilo a na zádech to bylo znát,“ hlásila ještě v sobotu.

I Cink se pokusil závod odjet. „Do závodu jsem nastoupil (jako holt všem z mladších kategorií, kteří nastoupili přede mnou), i když se mi vzhledem k ceně mého závodního materiálu při vší úctě fakt nechtělo... Ke svýmu kolu, materiálu i sponzorům mám respekt a nestojí mi za to ho ničit kvůli špatnému rozhodnutí rozhodčích. Jak jsem předvídal, po prvním kole jsem absolutně nemohl jet dál a nechtěl jsem už víc ničit kolo, rozhodl jsem se tedy ze závodu odstoupit, protože běhat celý závod? To už pro mě není cyklistika...“

K jeho vyjádření na Instagramu přidala svůj komentář i bývalá bikerka a olympijská účastnice Tereza Vlk Huříková: „V Kutné Hoře jsou pořadatele asi velcí srdcaři, když už tolik let pořádají neúnavně závody MTB na tak nehostinném podloží. Vždycky když zaprší nad KH, stane se z hlíny lepidlo a nedá se opravdu otočit klikama. Pamatuju si, jak jsme ze svahu házeli kola a klouzali se za nimi po zadku. O to víc nechápu, že se dá první česky pohár právě do KH. Asi Apríl.“

Pořadatelé se později za velmi špatné podmínky omluvili. „Pokud bych se na to mohl podívat zpětně, tak bych své rozhodnutí v pátek odpoledne změnil. Uděláme maximum pro to, aby se to neopakovalo,“ řekl Českému rozhlasu pořadatel závodu Josef Dlohoš.

Také reagoval na Cinkova slova. „Vyjádření Ondry Cinka nás mrzí. Celkově dlužíme omluvu všem závodníkům. Závod byl spíš o fyzické síle a psychické odolnosti, na druhou stranu, všichni to měli stejné. Všichni mohli říct, že do toho nejdou nebo ze závodu odstoupit. Ti, kdo to dali celé a objeli to, tak jim patří obrovský respekt.“

S omluvou přispěchala i Komise MTB Českého svazu cyklistiky, která přišla i s možností škrtnout nejhorší výsledek (i nulový) v seriálu Českého poháru horských kol.