Lyžařský svět smutní: Zemřel legendární Bílý blesk z Kitzbühelu (†92)…

Narodil se, co by kamenem dohodil od »osudové« sjezdovky Hahnenkamm, na ní slavil památné kariérní úspěchy a nedaleko od těchto míst také naposledy vydechl, jak si sám na stáří přál. Zemřel pověstný alpský lyžař, velký rakouský patriot a kitzbühelský rodák Andreas "Anderl" Molterer, držitel dvou olympijských medailí i mnoha úžasných rekordů!

Naši rakouští sousedé se krátce po úmrtí Heinricha Messnera (†84) znovu loučí s dalším legendárním sjezdařem během pouhého týdne! Svět opustil Andreas „Anderl“ Molterer (†92), který se v 50. letech minulého století nesmazatelně zapsal do dějin lyžařského sportu. Kvůli jeho rychlé a odvážné jízdě a zejména nápadným plavým až sněhově bílým vlasům si vysloužil od tehdejšího tisku přezdívku „Bílý blesk“. Veřejností byl blonďatý chlapík vnímán jako jakýsi protipól svého černovlasého krajana Antona Engelberta „Toniho“ Sailera, kterému se neřeklo jinak, nežli „Černý blesk“.

Původně byl Molterer tesařem, čemuž se po vyučení dlouho věnoval. V profesionálním lyžování se Bílý blesk stejně jako onen přírodní elektrostatický výboj objevil sčista jasna na přelomu 40. a 50. let, přesto stihl posbírat devět národních titulů a získat olympijské stříbro v obřím slalomu a k tomu ještě bronz ve sjezdu na ZOH 1956 v italské Cortině d'Ampezzo. Navíc na proslulém Hahnenkammu vyhrál hned devětkrát ve třech různých disciplínách – dva sjezdy, tři slalomy a čtyři kombinace, čímž stanovil téměř nepřekonatelný rekord v historii kitzbühelských FIS závodů.

Ačkoliv mu vytoužené zlato pod pěti kruhy o chloupek uniklo a nikdy se mu nepodařilo vymanit se ze stínu poněkud úspěšnějšího Sailera, přesto je Molterer považován za jednoho z nejlepších sjezdařů své éry. Při teoretických propočtech na základě formy a časů v jednotlivých ročnících poté datoví analytici došli k dosti zajímavému závěru. Pokud by Světový pohár předběhl dobu a jezdil by se už dříve (než v roce 1967), tak by se čistě hypoteticky stal v letech 1953, 1955, 1956 a 1958 celkovým vítězem této prestižní série, jež je brána jako měřítko úspěchu u dnešních lyžařů.

Za zmínku pak jistě stojí, že společně s Ernstem Hinterseerem, Hiasem Leitnerem, Fritzem Huberem, Christianem Pravdou a s již zmíněným Tonim Sailerem byl důležitou součástí zázračného kitzbühelského týmu. Tato hvězdná skvadra ze stejného rakouského maloměsta a jeho blízkého okolí dohromady posbírala na velkých akcích neuvěřitelných 27 medailí.

Po zimních olympijských hrách 1960 ve Squaw Valley se »natrvalo« přesunul do Spojených států, kde si Bílý blesk přivydělával jako lyžařský instruktor pro americké zbohatlíky a různé celebrity, ale rovněž zde pomohl položit základy tamní Mezinárodní asociaci profesionálních lyžařských závodníků (IPSRA). V roce 1966 se podílel také na založení mezinárodního lyžařského letního tábora Red Lodge v Montaně a v roce 1970 zase otevřel vlastní ski centrum Molterer Sports ve vyhlášeném coloradském Aspenu.

Později se usadil v Nashvillu ve státě Tennessee, kde trávil poklidné chvilky se svou partnerkou Kay. Ta však na podzim roku 2022 náhle zemřela, a tak se vydal do své domoviny do rodného Kitzbühelu, aby zde dožil dle svého přání…