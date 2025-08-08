Předplatné

ONLINE: Artis - Zbrojovka 1:2, bleskový obrat trefil Hofmann. Hrají i Budějovice či béčka „S“

Kapitán Zbrojovky Brno Stanislav Hofmann slaví branku v derby proti Artisu
Kapitán Zbrojovky Brno Stanislav Hofmann slaví branku v derby proti ArtisuZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Brněnská radost
Jakub Klíma ze Zbrojovky si kryje míč před kapitánem Artisu Martinem Pospíšilem
Adam Kronus ze Zbrojovky a Hamidou Kante z Artisu v osobním souboji
iSport.cz
Chance Národní Liga
Šlágr nejen pátého kola, ale i celé podzimní části Chance Národní Ligy se dnes hraje v Brně. Městské derby ambiciózních rivalů usilujících o postup do nejvyšší soutěže mezi Artisem a Zbrojovkou začalo v 18 hodin a pořadatelé hlásí, že je vyprodáno. V programu je i šest dalších zápasů, Příbram hostí stoprocentní Ústí nad Labem, České Budějovice čelí Vlašimi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE 2. poločas
10Tipsport1,175,425Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,152,64Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3,12,72,6Detail
LIVE 1. poločas
01Tipsport7,64,21,39Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,235,412Detail
LIVE 1. poločas
12Tipsport187,21,15Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3,62,92,15Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Brno440014:312
2Ústí440012:412
3Opava43107:210
4Táborsko43017:39
5Žižkov43017:49
6Baník B32108:27
7Slavia B42028:46
8Jihlava42026:56
9Prostějov41123:34
10Vlašim41037:83
11Chrudim31026:83
12Sparta B41031:73
13Artis31022:93
14Č. Budějovice40133:131
15Kroměříž30033:100
16Příbram40043:120
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

