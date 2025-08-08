Pozor na „skryté“ eso. Mašín opustil Spartu, teď je zpět: Komunikovali jsme celý rok
Kolem jeho příchodu nebyl překvapivě ani zdaleka takový humbuk jako u jiných jmen. Zdánlivě nenápadný návrat reprezentačního obránce Dominika Mašína však může mít na výsledky Sparty zásadní vliv. Devětadvacetiletý zadák stihl za Pražany v předchozím ročníku 17 duelů, než vyslyšel vábení finského Kärpätu. „Už bych se k tomu moc nevracel, byl jsem párkrát zraněný, nebylo to úplně podle představ,“ přiznal staronový bek Sparty, který chce mířit na první titul v kariéře.
Obranným řadám týmu z hlavního města dodával nebývalou jistotu. U Dominika Mašína končila většina ofenzivních snah extraligových soupeřů, jeho účelná rozehrávka se v souhře s kreativnějším kolegou Valtterim Kemiläinenem stávala nebezpečnou. Trenér Pavel Gross si v úvodu minulé sezony právem mohl myslet, že postavil silný pár i směrem k play off.
Jenže všechno změnila první reprezentační přestávka a turnaj Karjala Cup, na který Mašín odcestoval s národním týmem do Finska. Tam aktivoval výstupní doložku ve smlouvě. Umožnila mu přerušit spolupráci se Spartou a vydat se do Kärpätu Oulu. V době, kdy zvládl tříbodovou sbírku (1+2) a osvědčil se jako opora.
Vedení Pražanů bralo situaci s klidem. „Poradíme si bez něj, i když je samozřejmě výborný. Věděli jsme o zájmu z Finska. Snažili jsme se, aby Dominik zůstal, ale taková byla dohoda, na kterou jsme z počátku přistoupili, když jsme s ním smlouvu podepisovali. Museli jsme se rozhodnout a neříkáme si, že bychom udělali chybu,“ popisoval tehdy pro deník Sport sportovní boss Sparty Tomáš Divíšek.
Parťák pro Irvinga i jedna z variant pro OH?
Po roce je Mašín zpátky, aby pomohl rudému kolosu k poháru pro mistra ligy. „S kluky jsme komunikovali po celý minulý rok, s některými jsem se navíc viděl v reprezentaci a v letní přestávce. Koukám se dopředu a těším se na Spartu. Chci zůstat zdravý, aby se hlavně co nejvíc dařilo týmu a vyhrávali jsme, což je nejdůležitější,“ pověděl Mašín po úvodním přípravném utkání na ledě Litoměřic (2:1), kde v závěru obětavě zablokoval nebezpečnou ránu domácích.
Na ledě se nejčastěji potkával s Aaronem Irvingem, což je spojení, které by i směrem k základní části mohlo dávat smysl. Mašín se coby někdejší 35. volba draftu NHL dokáže postarat o to, aby zajistil ofenzivněji smýšlejícího kolegu.
Při nedostatku českých obránců v zámoří může být nadále jednou z variant pro reprezentačního kouče Radima Rulíka. Bude záviset samozřejmě na tom, zda naváže na předchozí sparťanské výkony. Aspirantů na nástup v dresu se státním znakem je v Praze mnoho, vyhlídka blížících se olympijských her pochopitelně láká.
„Já to neřeším, je začátek sezony. Chci hrát co nejlépe za Spartu,“ pravil Mašín, který nemá strach, že by si po odchodu Kemiläinena musel dlouho zvykat na nové konexe. „Půjde to rychle, všichni se přizpůsobí systému, který je vidět už na tréninku. Pořád musíme na našich věcech pracovat, ale je super být jako celý tým pohromadě a zpátky v kabině. Užívám si to. Nasazení je v mužstvu určitě od začátku.“
Mezi sparťanské akvizice v defenzivě patří kromě Mašína zvučná jména jako Jakub Sirota nebo Mark Pysyk. Ze švédské ligy dorazil finský mistr světa Mikael Seppälä, který doplnil krajana Nika Seppälu. Ten se na extraligové dobrodružství vydal už v závěru uplynulé základní části.