Slávista Bořil o rvačce se sparťanem Krejčím: Sebeobrana!

Jejich potyčka orámovala nechutné derby (1:1). Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí (24) za ni dostal stopku na dva zápasy, jeho slávistický protějšek Jan Bořil (32) na čtyři. Teď o všem poprvé promluvil.

„Chtěl jsem tam situaci uklidnit, chtěl jsem odstrčit Wiesnera a najednou mě Krejčí chytil. Pak už se to mlelo,“ řekl Bořil pro Sport.cz.

Obránce, který kvůli těžkému zranění kolena skoro dva roky nehrál a málem ukončil kariéru, cítí nespravedlnost ohledně délky trestů. Disciplinárka ho potrestala přísněji i proto, že se dostal do klinče i s Haraslínem, toho zahodil jako hadrovou panenku.

„Verdikty nechápu. Když už, tak to mělo být fifty fifty, ale nic s tím neudělám. Mně řekli, že jsem to vyprovokoval a že jsem byl nejagresivnější,“ sypal ze sebe. „Ale já jsem to nevyprovokoval. Na mě se sesypali tři hráči. Co jsem měl dělat? Měl jsem zvednout ruce a nechat se poplivat, pošlapat a zahodit? Byla to sebeobrana!“ má jasno Bořil.