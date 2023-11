Piskáček po Spartě: Co jsme si řekli? No nic, že to stálo za h...o

Jaký to byl zápas?

„Ze začátku jsme měli horší pohyb, moc jsme se nedostávali z pásma. Prvních patnáct minut pro nás bylo hodně těžkých, byli jsme zavaření. Pak jsme se trošku zlepšili, začali líp nakládat s pukem, hra se rozhýbala.“

Ačkoli jste v první třetině byli téměř neustále pod tlakem, do kabin jste šli za stavu 1:1 a dali gól z první střely v přesilovce. Co jste si po ní řekli?

„No nic, že to stálo za hovno. Že musíme začít vyhrávat souboje, vyndavat líp puky od nás ze třetiny. Líp napadat, aby se to moc rychle neotáčelo proti nám a udrželi jsme puk v útočném pásmu.“

Ve druhé části jste dost rychle dokázali zareagovat na dvougólové vedení Sparty.

„Pro nás docela štěstí. Rychle jsme srovnali, bylo super, že jsme po dalších dvou inkasovaných gólech zůstali pořád v zápase. Pak jsme bohužel dostali další z oslabení a nakonec do prázdné.“

Sám jste snížil na 3:2 trefou do mezery nad ramenem. Od vás trochu nezvyk, že?

„Dostal jsem puk hezky na vrchol kruhu. Chtěl jsem vystřelit tam, kam jsem mířil. Povedlo se.“

V týmu nejste od střílení branek, nicméně v základní části jste dal první gól za Plzeň. Přece jen, bylo někde vzadu, že jste si přál prosadit se?

„Na tohle nehledím. Chci hrát svůj hokej, co mě zdobí. A když budou nějaké nahrávky, je to plus. Ale pro mě je prioritou defenziva a s tím chci chodit na led, abychom nedostávali góly a já pomohl týmu v těchto věcech. Gól jsem dal už v posledním play off, pravda, v základní části ještě ne.“

Co ruka?

„Která?“

Ta, do níž se zakousl karlovarský bek v předchozím utkání. Je dobrá?

„Byla už předtím. K tomuhle se nechci vyjadřovat. Už to bylo řečeno a napsáno. Je to zbytečné, stalo se. Vyřešilo se to.“

Omluvu od Michala Plutnara jste přijal?

„Jo, poslal mi zprávu, já mu odpověděl. A to stačí.“