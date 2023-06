Gudas strká Panthers ke Stanley Cupu: Nastal náš čas. Má životní šanci

Záběr, jak Radko Gudas ještě v sérii Floridy s Torontem křičí po vítězném gólu s ohněm v očích na nebohého brankáře Leafs, vzbudil různé ohlasy. Ale vydá za tisíce slov. V jeho divokém výrazu se zračí všechno. Obrovské emoce, vypětí i úleva. V soukromí pohodář, na ledě se v něm však probouzí zvíře. Jeden z nejtvrdších ranařů NHL, který ale má všechno, co bek potřebuje. Obzvlášť v play off chce takové hráče na své straně každý a soupeři z něj mají vyrážku.

Panthers jsou čtvrtou štací Radka Gudase za jedenáct sezon v NHL. Začínal v Tampě, jenže do Philadelphie ho vyměnili dřív, než z Lightning vyrostla nová dynastie. Hned po jeho odchodu v roce 2015 se tým probojoval do finále play off, v dalších letech hrál o Stanley Cup ještě třikrát, z toho dvakrát zvítězil. Do Washingtonu přišel berounský rodák rok po jediném triumfu Capitals. Před třemi lety podepsal coby volný hráč s Floridou. Až letos se dočkal a nejslavnější trofej může konečně vyhrát sám.

S týmy, v nichž působil, dlouho neprošel ani přes první kolo. Pokud do play off postoupily. Až loni Panthers vypadli ve druhé rundě – s Tampou 0:4 na zápasy. Letos pokosili jednoho favorita za druhým. Napřed Boston, pak Toronto, ve finále konference ve čtyřech zápasech Carolinu. Po 27 letech stanuli ve finále Stanley Cupu. První zápas proti Vegas Golden Knights prohráli, další se hraje v noci na úterý.

„Nikdy jsem to nebral tak, že jsem o něco přišel. Tampě jsem veškerý úspěch přál. Když jdu jinam, otočím list. Teď věřím, že nastal náš čas. Nikdo nepoloží zbraně, všichni pracují. Tak, aby byli soupeřům co nejvíc nepříjemní. Makáme jeden pro druhého a nikdo si na nic nehraje,“ řekl 32letý Gudas před vypuknutím finálové série.

Přitom nechybělo moc a mohl skončit zase jinde. „Čekám na telefonu, ale vůbec nic nevím,“ svěřoval se v odpovědi na zprávu těsně před letošní uzávěrkou přestupů. Generální manažer Floridy Bill Zito s odstupem přiznal, že Gudas skutečně byl k mání. Mluvilo se o Edmontonu, do hry vstoupil Pittsburgh, jehož tehdejší šéf Ron Hextall znal českého zadáka ještě z Philadelphie. Nakonec Penguins vzali Dmitrije Kulikova z Anaheimu.

Právě s Pittsburghem se Panthers přetahovali do poslední chvíle o postupovou divokou kartu. Do módu play off tak museli přepnout o pár měsíců dřív, než začalo. Nemohli si dovolit ztrácet zápasy. Do vyřazovacích bojů proklouzli v poslední chvíli o jediný bod. Narazili na Boston, který coby suverén základní části neřešil žádný problém. Než tvrdě narazil. Panthers po vítězství nad Bruins uvěřili, že porazí každého. Přes nejtěžší překážky doskákali až do finále.

Složitá byla i cesta Radka Gudase. Teď hraje o největší úspěch kariéry. Hokejista, jakého potřebuje každý úspěšný tým. Bez hitu nedá ani ránu, za poslední tři sezony byl dvakrát nejlepší v lize, v tomto ročníku ho těsně přestihl Luke Schenn z Toronta. S celkovým počtem 917 hitů je Gudas za stejnou dobu jasná jednička, v play off už se tyčí nade všemi taky.

K tomu blokuje puky před vlastní bránou, po Aaronu Ekbladovi je druhým nejvytíženějším bekem mužstva na oslabení. Zároveň umí rozehrát, má přehled a dobře čte hru, vzadu málokdy kazí. Naměřili mu nejtvrdší střelu v sezoně, v sérii s Torontem rozjel v prodloužení akci, z níž padl rozhodující gól. Pak zaclonil před brankou a povyskočil.

Není to jen o tom, že někoho rozmázne o hrazení jak rajče. Ale ve svém hlavním oboru je nezastupitelný. „Nevím, co je zápas bez hitů. To mi nezní povědomě. To není zábava,“ usmíval se nedávno při rozhovoru. Na vlastním těle to poznal ve druhém kole i torontský David Kämpf. Krajan z Floridy mu uštědřil náraz, jako by naboural do zdi.

Gudas je zároveň skvělým týmovým hráčem. Hecuje své spolubojovníky, při odchodu do kabiny na ně čeká u střídačky a s každým si plácne. Díky vizáži a mohutnému plnovousu vypadá jak válečník ze Hry o trůny. Floridu drží ve hře agresivní nastavení a pevná obrana. Ve finále Východní konference dala Carolina ve čtyřech zápasech Panthers jen šest gólů. Než se Florida dočkala finálového soupeře, nehrála osm dní. Možná proto v prvním finále Stanley Cupu proti Vegas dostala pět branek, jednu přitom do prázdné klece.

Finále Gudase dvakrát minulo, letos má životní šanci. I on tušil, že klíčem k úspěchu bude zkrotit ofenzivu Golden Knights. „Vegas jsou průřezem tří týmů, proti nimž jsme zatím hráli. Velcí a silní. Hrají skvěle do defenzivy. Velmi těžký soupeř, ale máme natolik dobré mužstvo, abychom jim zavařili. Nesmíme jim dopřát moc prostoru, musíme hrát fyzicky,“ prohlásil. A to je přesně jeho parketa. Právě takhle chce postrčit Panthers ke Stanley Cupu.