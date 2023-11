Potupná DESÍTKA pro Sharks, díl druhý. Nejhorší tým moderní éry NHL?

Nejspíš je čeká ještě hodně dlouhá a bolestivá sezona… Sharks by si přitom možná přáli, aby skončila už teď. Fanoušci určitě. Začíná totiž připomínat noční černou můru.

San Jose inkasovalo dvakrát za sebou deset gólů jako čtvrtý tým v historii NHL. Po 11 duelech má na kontě jediný bod a děsivé skóre 12:55. Brankový rozdíl -43 je historicky nejhorší po takovém vzorku zápasů od začátku ligy.

„Všichni jsme věděli, že u Sharks probíhá přestavba a sezona v San Jose bude pravděpodobně dlouhá. Ale tohle je absurdní,“ napsal po debaklu s Penguins redaktor The Athletic Josh Yohe.

Jestliže po první desítce od Vancouveru mluvili hráči Sharks o totálním dnu, v noci na neděli se propadli do nejhlubší propasti. „Musíme se podívat do zrcadla a říct si pravdu. Jsme v situaci, v jaké jsme. Musíme se s tím popasovat,“ prohodil sklesle útočník Mikael Granlund.

Jen těžko ale najdete na herním projevu Sharks něco, co by mělo dávat naději, že mizérie brzy skončí a mužstvo najednou začne vyhrávat. Zadělává si spíš na pořádnou ostudu.

Nejhorší sezony v klubové historii si zapsalo San Jose hned po vstupu do NHL, kdy se Sharks stali součástí rozšíření soutěže. V ročníku 1991/92 vyhráli sedmnáctkrát, v tom následujícím dokonce jen jedenáctkrát, což je smutný ligový rekord právě od expanze v 90. letech.

Přepsat ho teď může stejná organizace. „Tohle je opravdu příšerná sbírka hokejistů. Sharks možná budou mít v této sezoně problém vyhrát deset zápasů. Je to špatný tým z doby expanze, kdy celky jako Sharks byly k smíchu,“ přidal další nekompromisní kritiku Yohe.

San Jose připomínalo během dvou debaklů apatický soubor bez špetky sebevědomí nebo snahy nepříznivý vývoj zvrátit. Po pár inkasovaných gólech se naprosto složilo.

„Prohráváme příliš mnoho soubojů a pro soupeře je moc snadné sem přijet. Myslím, že naše bojovnost na ledě někdy prostě neexistuje,“ pálil do vlastních řad útočník Anthony Duclair.

Už před sezonou bylo jasné, že Sharks vzhledem k síle kádru nebudou příliš konkurenceschopní a zařadí se mezi nejslabší týmy ligy. Kdo z kádru vyčníval, je už pryč. Odešel Timo Meier, pak i Erik Karlsson. Z výrazných jmen zůstali jen Tomáš Hertl a kapitán Logan Couture, který je však zraněný a dosud nenastoupil. Ale problémy jsou hlubší, není to jen o absenci lídrů.

Bídné výsledky a výkony samozřejmě doléhají i na českou kliku v týmu. Hertl si proti Pittsburghu připsal asistence u obou gólů Sharks, celkově je se 7 body nejproduktivnějším hráčem. Ale zároveň je v kolonce plus/minus na -12. Slibný start měl Filip Zadina, vstřelil dva góly, potom však začal jeho čas na ledě klesat. Aktuálně je navíc s bilancí -14 nejhorším hráčem v lize. Třetí Čech do party, obránce Jan Rutta, má 11 minusových bodů.

Jen 12 vstřelených gólů v jedenácti zápasech je ostudnou vizitkou ofenzivy. A když se přidá i kolabující obrana, blíží se to katastrofě. „Všichni se snažíme individuálně něco změnit a odchýlíme se přitom od herního plánu, což nám škodí. Snažíme se něco změnit, zvrátit to, ale někdy je toho až příliš,“ hledal možné příčiny obránce Mario Ferraro.

Kouči Davidu Quinnovi se mužstvo rozpadá pod rukama. Brzy může být na odstřel. Nejen on. „David Quinn je respektovaný trenér. Ví, co dělá. Těžko mu přičítat takovou zodpovědnost za to, co se děje. Je však na místě se ptát, jak dlouho ještě budou Quinn a generální manažer Mike Grier zaměstnáni, pokud to bude takhle pokračovat,“ myslí si Yohe.

Grierovi podle něj uškodilo, jak si v létě (ne)poradil s trejdem hvězdného beka Erika Karlssona do Pittsburghu. Cena, kterou Penguins a jeho generální manažer Kyle Dubas za vítěze Norrise Trophy pro nejlepšího beka NHL zaplatili, byla příliš nízká. Jenže produktivní obránce chtěl zkrátka po životní sezoně (101 bodů) do mužstva, které má šance hrát play off.

Karlsson se v noci na neděli po pěti sezonách strávených v San Jose poprvé na známé místo vrátil, v první třetině se dočkal ovací od fanoušků. A pak dvěma asistencemi přispěl k demolici Sharks.

S průměrnou diváckou návštěvou a procentuálním naplněním haly je poslední tým tabulky nejhorší v lize. Méně lidí chodí jen na Arizonu, ale ta hraje v univerzitní hale s kapacitou ani ne pět tisíc diváků.

Pokud hodlá San Jose dál předvádět takový slabý hokejový odvar, odliv fanoušků bude pokračovat. Nikdo totiž nechce koukat na mátožný tým bez ambicí, který jde už dopředu na porážku.

Desítky ve 2 a více zápasech v řadě 2023

San Jose Sharks Vancouver Canucks 1:10

Pittsburgh Penguins 2:10 1965

Boston Bruins Detroit Red Wings 2:10

Chicago Blackhawks 1:10 1944

Boston Bruins Detroit Red Wings 9:10

Toronto Maple Leafs 2:10 1920

Quebec Bulldogs Montreal Canadiens 3:16

Toronto St. Patricks 2:11

Ottawa Senators 6:11

