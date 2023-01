Wesley šel z USA do Litvínova. Mluví o slavném otci i dnech se Stanley Cupem

Je jedním z mnoha zámořských hráčů, kterým se sen o NHL nesplnil. Tedy zatím. „Mým cílem ale NHL pořád zůstává, jen to zkouším jinou cestou,“ říká Josh Wesley. V roce 2014 ho draftovala Carolina, s níž jeho otec Glen vyhrál Stanley Cup. Stal se klubovou legendou, pod stropem arény Hurricanes mu visí dres. „Lidi nás pořád srovnávali, odmala jsem ten tlak cítil,“ popisuje obránce Litvínova.

Už jste si v Česku zvykl? Dovedu si představit, že změna Massachusetts za Litvínov může být jistým kulturním šokem.

(směje se) „No, trochu šok to byl, nebudu lhát. Bydlím přímo v Litvínově, asi pět minut chůze od zimáku. Musel jsem si rychle zvyknout na jiný život. Na věci, které pro mě byly doma normální, ale tady nejsou.“

Například?

„V Litvínově nejsou žádná velká nákupní centra, sortiment běžných supermarketů je jiný. Třeba teď v zimě hodně klesl výběr čerstvé zeleniny. Miluju třeba chřest, který tu k dostání není. Není tady moc dobrých restaurací, takže třeba svůj milovaný Mac and cheese (makarony se sýrovou omáčkou) si tady nikde nedám. Kdyby někdo o nějakém podniku v okolí, kde ho dělají, věděl, ať se mi ozve. (směje se) Jinak jsem tu ale spokojený. Je to pro mě super zkušenost. Opravdu si užívám každý den, každý moment. Učím se nové věci, poznávám novou zemi. Zatím je to nářez.“

V Česku je spousta krásných měst, ale zrovna Litvínov na úplné výsluní nepatří. Věděl jste, do čeho jdete?

„Ano, s několika lidmi jsem o městě i klubu mluvil. Něco jsem si přečetl na internetu, viděl jsem taky dokument o klubu. Jsem tady hlavně kvůli hokeji, zároveň je to pro mě ale velké dobrodružství, které si málokdo umí představit. Všechno je pro mě nové. Tým ale máme dobrý, partu výbornou. Mile mě překvapilo i zázemí na stadionu. Nadšený jsem z fanoušků! Vždycky jsou tak hlasití, za všech okolností věrní. Na ledě vám to dodá extra porci energie.“

Kultura fanouškovství a fandění se oproti Severní Americe hodně liší, viďte?

„Ohromně! V Americe jsem nikdy neviděl bubny na tribunách, tady jsou úplně všude. Fandí se tu organizovaně, kolem bubnů je kotel oddaných příznivců.