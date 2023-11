Kontroverzní fotbalista Fenin: Svému nechutnému skandálu se vysmívá!

Pokud chcete mít přehled v eskapádách někdejšího fotbalového reprezentanta Martina Fenina (36), musíte si s nadsázkou dělat průběžné poznámky, jinak se snadno ztratíte. Chvíli to vypadalo, že začal »sekat latinu«, ale chyba! Podle sousedů začalo zlobivé dítě českého fotbalu opět řádit. Pokud byste ale čekali pocit studu ze strany Fenina, jste na omylu!

Fotka, která napříč Českem vyvolala lavinu pozdvižení. Přesně to je snímek ze společných garáží, na kterém je zachycen černý mercedes a hned vedle na zemi rozmáznuté fekálie. Člověk by si na první pohled myslel, že se do budovy vetřel bezdomovec, jenže chyba! Autorem onoho výtvoru má být podle svědectví sousedů někdejší fotbalový talent Martin Fenin, kterému patří i vůz parkující hned vedle.

„Fenin je často opilý, párkrát ležel i před domem. Občas přespává ve svém černém mercedesu ve společných garážích, bohužel se pak u jeho auta objevují zvratky a fekálie,“ uvedli pro Blesk naštvaní sousedé. „Podělanou garáž po sobě pochopitelně neuklidil. A když dům objednal úklid, tak ani nedal auto pryč, aby se to umylo. Je to bezohledné hovado, které nám ničí dům!“ Kromě toho si prý ještě Fenin tahá k sobě domů divné lidi, ze kterých mají sousedé chebského rodáka strach.

Nyní se ke skandálu vyjádřil sám Fenin. Že by se ale rozhodl zpytovat svědomí? Ani omylem! Na instastories zveřejnil snímek obrazovky, který zachycuje titulek článku pojednávajícím o jeho nechutnostech v garáži. K tomu fotbalový raubíř napsal následující: „Z Teplic až na vrchol!“ přičemž k tomu přidal vysmátého smajlíka. Onou frází odkazoval na skladbu známého českého rappera Ca$hanovu Bulhara s názvem Swag Martin Fenin, kterou vydal před pěti lety. Právě tuto píseň, která odkazuje na Feninovy skandály, přidal do svého příběhu. Vypadá to tedy, že „starý“ Fenin je zpět…