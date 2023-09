Domácí konkurenci drtí, v lize ještě neprohráli. Dnes by se to pro oba mohlo změnit, hraje se slavné derby (18:00, O2 TV). Slavia i Sparta do něj pošlou to nejlepší, co je na českých trávnících k vidění, hvězdu vedle hvězdy! Řada těch minulých přitom potichu vyhasla. O koho jde?