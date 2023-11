Obránce Klok šokoval: Rusové jsou skvělí!

Pětice českých krajánků je pod smlouvou v KHL, čímž se jim definitivně zavřela cesta do národního týmu. Pozvánka do reprezentace pro Lukáše Kloka, Libora Šuláka, Davida Skleničku, Dmitrije Jaškina a Rudolfa Červeného je utopií… Prvně jmenovaný však svého rozhodnutí nikterak nelituje. V rozhovoru pro server allhockey.ru dokonce mluví o Rusech a o současném angažmá v Nižněkamsku jen a pouze v superlativech, přičemž hází špínu na nejlepší ligu světa…

„Takhle jsem se rozhodl. Ve své kariéře už jsem byl na mistrovství světa a olympiádě. Jako součást národního týmu jsem hrál na všech velkých turnajích. Samozřejmě mě mrzí, že nebudu moct hrát za národní tým. Respektuji ale rozhodnutí našeho hokejového svazu a oni respektují moje,“ tvrdí vítkovický odchovanec.

„Všichni mi tehdy říkávali: »Musíš udělat NHL!«. Abych byl upřímný, nebylo to nejlepší načasování. Dělal jsem, co jsem mohl, ale v USA se mi nelíbilo. Rozhodnutí o návratu bylo tedy snadné. Nikdy se mi taky nelíbila americká mentalita, ani když jsem byl mladší. Nikdy jsem nesnil o tom, že bych hrál v NHL,“ opovrhuje Klok nejlepší soutěží planety možná i proto, že se v kádru Arizony Coyotes neprosadil a po čtyřech zápasech za farmářský Tucson mašíroval zpět do Evropy.

„Po první sezoně v KHL, kdy jsem hrál za Slovan Bratislava, jsem si uvědomil, že chci hrát tuto ligu. Lidé jsou tu skvělí, mám tu spoustu dobrých přátel na ledě i mimo něj. Tak proč bych si to musel rozmýšlet? Hodně lidí mi o návratu do KHL říkalo, že bych to neměl dělat. Tohle je ale můj život, moje rozhodnutí. Nežiju proto, abych tyto lidi činil šťastnými. Sám chci být šťastný!“ přesvědčoval sám sebe ostravský rodák, že učinil správné rozhodnutí.

Klok si vyzkoušel top 5 soutěží v Evropě, kdy hájil barvy mateřských Vítkovic, švédského Rögle, švýcarského Lugana či finského Lukko Rauma, se kterým předloni dokonce slavil mistrovský titul. V Kontinentální hokejové lize oblékal dres Slovanu Bratislava a právě Něftěchimiku Nižněkamsk, kde působil už v ročníku 2021/22. Po letošním návratu do známého prostředí se stal 6. nejproduktivnějším obráncem soutěže, kdy nasbíral 3 góly a 15 asistencí v dosavadních 30 zápasech, za což si vysloužil nominaci na prosincové Utkání hvězd KHL.

Za reprezentační »Áčko« v průběhu kariéry nastoupil do 68 duelů na mezinárodní scéně, včetně těžkých zápasů na MS 2021 v Rize a na ZOH 2022 v Pekingu, kde byl lídrem naší defenzivy. Další starty ale Klok i kvůli svému zarytému proruskému postoji s největší pravděpodobností nepřidá, kdy navzdory své solidní výkonnosti bude muset oželet letošní domácí šampionát v Praze i další budoucí velké turnaje. Jak se lidově říká, každý je zkrátka svého štěstí strůjcem…