Kellnerová myslí na finále i návrat. Vysvětlila, proč se vyřadila z týmu

Rekordních 35 000 diváků dorazí do O2 areny na svátek světového parkuru na Prague Playoffs, čtyřdenní vrchol série Global Champions Tour. Anna Kellnerová tentokrát kvůli zdravotnímu stavu své klisny Catch Me If You Can Old povede tým Prague Lions jen jako manažerka. V doprovodných soutěžích nejvyšší kategorie CSI5* se ale představí s jedenáctiletým valachem Hurricane D.D. A bude podporovat Lions v týmovém Super Cupu, který začíná čtvrtečním čtvrtfinále (20.00, PP Nova Action). „Těším se na plnou arénu. Atmosféra je většinou nepopsatelná,“ říká.

Před rokem se konečně dostali až do nedělního finále, letos chtějí Prague Lions ještě výš. Anna Kellnerová jako manažerka domácího týmu zvolila osvědčené Belgičany Pietera Devose a Nielse Bruynseelse spolu s Mexičanem Fernandem Martinezem Sommerem.

Jak vidíte ambice vašeho týmu?

„My usilujeme o to probojovat se do finále, to je náš cíl každý rok. Minulou sezonu se nám to podařilo. Máme stejné ambice i letos, ale ve finále chce každý tým stát na bedně. Všechny mají stejnou ambici, o to těžší to je. Boj to bude velký…“

Jak jste spokojená s formou Lions? Povzbudilo vás třetí místo z posledního závodu základní části soutěže v Rijádu?

„Kluci jsou v dobré formě, přijíždí z posledního mítinku se skvělým umístěním, s podiem. Což může být trošku handicap, když jste dobře rozeskákaní, občas ztratíte pozornost. Kluci mají obrovskou zkušenost, mají za sebou těžké závody. Jsou to velcí profesionálové. Udělají všechno pro to, aby byli úspěšní.“

Jak náročné je v roli manažerky vybrat jezdce i koně pro O2 arenu, což je oproti tradičním venkovním závodům při Global Champions Tour výjimečné prostředí?

„Strategii řešíme každý rok velmi intenzivně, ale teď ještě víc. I kvůli tomu, že kluci budou jenom tři a nebude tam čtvrtý jezdec. Kdyby se něco stalo, samozřejmě nastoupím, jenže v tenhle moment by to nebylo úplně optimální. Řešili jsme u různých jezdců, kterého koně zvolit. I když nedávno podali skvělé výsledky, O2 arena je tak specifická a občas pro koně nevyzpytatelná, že jsme museli zvolit ty silnější a ne nejopatrnější, abychom to tady všechno zvládli.“

Bylo pro vás těžké sama sebe z týmu pro Super Cup vynechat? Možná i fanoušci jsou trochu zklamaní…

„Chápu, že pro ně je to zklamání, samozřejmě i pro mě, protože celou sezonu, kromě olympijské kvalifikace, jsem směřovala k Prague Playoffs. Ale to je bohužel sport, občas to člověk musí skousnout. Reakce ke mně byly pozitivní, všichni chápou, že některé věci člověk neovlivní. Na druhou stranu jsem se snažila aspoň připravit Harryho, abychom mohli skákat v rámcových soutěžích a mohli jsme se i tak ukázat v rámci Prague Playoffs.“

Český jezdec promluvil o atmosféře v O2 aréně, novém koni i dceři slavného zpěváka Video se připravuje ...

S Harrym, čili s valachem Hurricane D.D., se představíte ve třech doprovodných pětihvězdičkových soutěžích CSI. Jaký je to kůň?

„Je to velký bojovník. Harry má obrovské srdce. Občas mu jde jeho tělo trošku do cesty, proto na tom ještě nejsme tak, abychom mohli skákat při Prague Playoffs. Ale doufám, že příští rok se posuneme o krok výš a budu moct s Harrym podporovat všechny týmové soutěže.“

Co říkáte na to, že už je na Prague Playoffs prodáno rekordních 35 000 lístků?

„Je to neuvěřitelné, co se tady celému týmu Prague Playoffs povedlo udělat. Jsme strašně šťastní, že tam zájem je, lidi přijdou a podpoří nejen nás, ale i mezinárodní jezdce. Doufám, že si to všichni užijou. Je vidět, že jsme se opravdu posunuli dopředu. Vnímáme to jako profesionální sport, nejenom jako zábavu. Všem, kdo nás přijdou podpořit do arény nebo koukají na obrazovkách, chci poděkovat. Díky nim může sport růst a můžeme doufat, že poroste ještě dál.“

Cítíte se v aréně před fanoušky doma?

„Když mluvím za sebe, tak určitě ano. Atmosféra je naprosto neuvěřitelná, upřímně, většinou je nepopsatelná. Energie, kterou cítím já a ve finále i kůň, když jdeme do arény, je úplně jiná než na jiných závodech. Když jsem se bavila s kolegy, všichni to cítí stejně. I když nejsou z České republiky, moc pro ně znamená, že je všichni podpoří. Je to pro ně velká pocta.“

Je pro vás letošní Prague Playoffs emotivnější kvůli tomu, že se finále Global Champions Tour minimálně na rok přesune jinam

„Emotivní to pro mě je, i kvůli tomu, že nemůžu nastoupit za tým. Ale doufám, že v dohledné době se sem Prague Playoffs vrátí. Uvidíme podle diskuzí a domluv. Ale myslím, že pro sport v Česku i celkově v Evropě by bylo úžasné, kdyby se to udrželo u nás v Praze.“

PRAGUE LIONS PŘI PRAGUE PLAYOFFS:

2022: 6. (finále)

6. (finále) 2021: 7. (semifinále)

7. (semifinále) 2019: 7. (semifinále)

7. (semifinále) 2018: 9. (semifinále)

HLAVNÍ ZÁVODY PRAGUE PLAYOFFS: