Celebrity v Las Vegas aplaudovaly Verstappenovi: Max rozbil bank

Třetí titul mistra světa v řadě má dávno jistý, přesto nezpomaluje. Pilot formule 1 Max Verstappen (26) trhá rekordy. A v Las Vegas mu aplaudovala i armáda celebrit.

Formule se do »města hříchu« vrátily po 41 letech a každý chtěl být té show přítomen. „Neskutečně vzrušující závod, fakt jsem si ho užil,“ hlásil fotbalový mág David Beckham (48), jeden z prominentních hostů.

V zákulisí se poměřoval s basketbalovým obrem O’Nealem, zatímco v depu mezi rychlými vozy kličkoval jamajský blesk Bolt, lyžařská superstar Vonnová či herec Pitt.

Pomyslný bank ale v Las Vegas rozbil rychlík Max. Nizozemec z Red Bullu osmnáctým triumfem v sezoně vylepšil vlastní rekord a 53. vítězstvím v kariéře se vyrovnal Vettelovi na třetím místě historického pořadí.

„Byla to zábava. Fanoušci byli skvělí a snad si to užili. My určitě ano,“ povídal Verstappen, kterého o vítězství nepřipravila ani pětisekundová penalizace. Letošní šampionát zakončí příští týden Velká cena Abú Zabí. Vylepší Max rekord?