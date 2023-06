Španělsko zachvátila Alonsománie! Zachovávám klid, tvrdí šampion

Smaragdově zelená trička a čepice týmu Aston Martin doslova zaplavily okolí barcelonského okruhu Circuit de Catalunya. Po příjezdu na trať přivítalo Alonsa několik stovek fanoušků skandujících: „treinta y tres“.

Tato slova znamenají v překladu 33. Právě tolikátou výhru v kariéře by tady nejstarší pilot startovního roštu mohl získat. Vítězství by to bylo bezesporu symbolické. Doposud poslední výhru si domácí miláček totiž připsal přesně před deseti lety, a to právě ve Španělsku coby pilot Ferrari.

„Doufáme, že to zvládne, ale s Red Bullem a Verstappenem by se muselo něco stát. Ale i když náhodou nevyhraje, vůbec to nevadí,“ volala nadšeně devětapadesátiletá Carmen Fitaová, která s manželem cestovala sedm hodin z jižního Španělska, jen aby Alonsa mohla podpořit přímo na místě.

A podobných nadšenců byste tu našli více. Fanklub dvojnásobného mistra světa k této příležitosti dokonce zorganizoval autobusový zájezd z jeho rodného Ovieda. Cesta skalním příznivcům zabrala více než osm hodin!

Získat prvenství v Barceloně není pro dvaačtyřicetiletého pilota rozhodně nemožné. Z doposud šesti závodů se na stupních vítězů umístil celkem pětkrát. Analýzy po předešlé Velké ceně Monaka navíc odhalily, že kdyby týmoví stratégové zvolili jiné pneumatiky, patrně by dojel do cíle první před Verstappenem. Šampion z let 2005 a 2006 však zdůrazňuje, že je potřeba zůstat nohama na zemi.

„O čísle 33 se hodně mluví, ale já zachovávám klid. Máme dobré auto, které nám letos dává šance. Red Bull dominuje železnou pěstí, ale v předchozích sezonách jsme byli svědky toho, že i když existuje dominantní auto, v určitém okamžiku se naskytne příležitost,“ říká Alonso, který v pátečních trénincích obsadil šesté a druhé místo.

Organizátoři odhadují, že účast během závodního víkendu bude stejně dobrá jako loni, kdy dorazilo 121 tisíc fanoušků, a okruh hlásil vyprodáno. Dopravní úřady proto po celý víkend posílily linky příměstských vlaků, aby pomohly zmírnit zácpy na silnicích.

Španělští fanoušci budou mít na startovním roštu však ještě jednoho domácího favorita. O své první pódiové umístění v letošní sezoně by rád zabojoval také Carlos Sainz.

„Když závodím doma, mám prostě lepší náladu. Víte, že vám diváci fandí,“ říká rodák z Madridu, který bude mít svůj fanklub jako obvykle rozmístěný na tribunách ve druhé zatáčce.

Štěstí by Sainzovi mohla přinést i helma s designem, kterou si nechal vyrobit speciálně pro GP v Barceloně. Je v barvách španělské vlajky a zadní stranu zdobí chilli paprička.