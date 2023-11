Kocovina k snídani, Šilhavý jako naivka: Byli běžně jako dělo?

Vyfasují příště teplákovky, dresy a taky antabus?! Po opileckém skandálu tria fotbalových reprezentantů se fanoušci ptají, zda netrpěla pod koučem Šilhavým spolu s výkony a výsledky také játra hráčů.

Je neděle ráno, den před klíčovou bitvou Česko – Moldavsko (3:0) o postup na Euro 2024. Dosavadní Šilhavého opory Jakub Brabec (31), Vladimír Coufal (31) a Jan Kuchta (26), kteří pařili v nočním klubu Belmondo, se skleněnými pohledy míří na snídani v NH hotelu na olomouckém Andrově stadionu. Ještě z nich táhne alkohol! Možná si objednají česnečku nebo lák od okurek, aby se z kocoviny dostali, než začne odpolední trénink…

„Nešlo to udělat jinak,“ řekl kouč Jaroslav Šilhavý (62) poté, co trio flamendrů po poradě s vedením FAČR musel – i když prý nechtěl – poslat vystřízlivět domů. Manažer týmu Tomáš Pešír (42) dodal, že »nechodíme hráčům ve 22 hodin zhasínat světlo«.

Čisté víno

Nalijme si čistého vína: Fotbalisté nikdy nejezdili na reprezentační pauzu abstinovat jako pacienti k docentu Skálovi, přednímu bojovníkovi proti alkoholismu. Jedno dvě piva po zápase jsou v normě. Ale tohle?!

Vypadá to, že nacamrané trio zneužilo naivity »Šilhavky«, kterého přitom před kritikou zrovna Coufal bránil do roztrhání těla. Nebo se snad dělo běžně, že někteří plejeři nároďáku byli jako dělo? Jen se to povedlo ututlat? Že by férový trenér neměl takovou autoritu? Jeden ze zdrojů blízkých realizačnímu týmu prozradil Blesku, že se chlastalo téměř na každém srazu!

V tuzemských nálevnách se navíc klevetí: „Nejmenovaný útočník blízko vinohradského hotelu dokazoval, že je skvělý hráč, především na automatech.“ Jestli je to pravda, jedná se o další hazardování s už tak pocuchanou pověstí českého fotbalu.