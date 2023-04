Myslí to vážně? Opravdu je Roman Berbr (68) přesvědčen, že ve fotbale nedělal nic špatného, jak tvrdil ve své čtyřhodinové výpovědi před soudem? To ví jen on. Každopádně jeho slova jsou v rozporu s tím, co zaznamenaly odposlechy a sepsali vyšetřovatelé kauzy Šváb.

Podobný žargon luští nyní soud v kauze Šváb kolem bývalého místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra. Jeho role byla podle vyšetřovatelů klíčová, měl vést zločineckou skupinu, která jela v korupci a manipulovala zápasy, za což mu hrozí 7 let basy. Berbr kompletní obžalobu sebejistě odmítl. V čem se některá jeho vyjádření rozcházejí s odposlechy a verzí státního zástupce?

Státní zástupce: „Jejich vztah dokazuje i familiární oslovení taťko a synku a také skutečnost, že Berbr Rogozovi opakovaně vycházel vstříc v záležitostech, které by za běžných okolností byly zcela pod rozlišovací úroveň tak významného funkcionáře FAČR.“

Řízněte do toho!

Odposlech: Berbr mluví k Jozefu Chovancovi, šéfovi komise rozhodčích: „Jozef, když už si ten Hrubeš a Příhoda včera udělali ze všech pr*el, tak mám nápad. Co kolo, to prů*er s videorozhodčíma. Dej mi návrh na odvolání Hrubeše a já ho na VV odvolám. Řízněte do toho, stejně tvůj nikdy nebude.“

Místopředseda FAČR svůj vliv využíval, kdykoliv se mu to hodilo. Jak říká, patřilo to k jeho politické práci. Každopádně jen za tohle se do vězení nechodí.