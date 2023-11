Haaland zaplatil fanouškům cestu na play-off: Gesto za statisíce

Hvězdný útočník Erling Haaland (23) nyní kope svou druhou sezónu v Premier League. Do Manchesteru City však vedla dlouhá cesta, a proto nejlepší střelec minulé sezóny nezapomíná ani na svá bývalá působiště. Nyní se rozhodl zaplatit fanouškům norského týmu Bryne FK, za který dříve nastupoval, jízdenky na utkání play-off.

Norský reprezentant patří i přes svůj nízký věk k nejlepším hráčům současnosti. Do Manchesteru City přestoupil v roce 2022 z německé Borussie Dortmund a stejně jako v předešlých klubech se stal okamžitou hvězdou. Hned v první sezóně překonal střelecký rekord Alana Shearera a ukázal, jaký potenciál v něm dřímá.

Jeho fotbalová pohádka se však začala psát úplně jinde. V roce 2005 jí započal v norském týmu Bryne FK, který se nachází ve druhé nejvyšší soutěži. O deset let později si tu také odbyl svůj debut v seniorském fotbale a v týmu vydržel až do roku 2017, kdy přestoupil do švédského Molde.

Jeho mládežnický klub je mu však stále blízký a dlouhovlasý fotbalista se to nyní rozhodl dokázat. Po překvapivém postupu Bryne do prvního kola play-off, ve kterém se tým objeví poprvé od roku 2006 a bude bojovat o místo v první lize, se rozhodl fanouškům zaplatit cestu do Kristiansandu, ve kterém sídlí mužstvo Start.

Jízdenky na vlak od něj obdrželo zatím dvě stě fanoušků a Haalanda přišly v přepočtu na necelých tři sta tisíc korun. Fotbalista také údajně nabídl, že fanouškům, kteří se nebudou chtít přepravovat vlakem, zaplatí cestu autobusem. K celé události se samozřejmě vyjádřil také samotný klub. „Je hezké, že chce Erling sponzorovat výjezd našich fanoušků. Je to něco, čeho si celý klub nesmírně váží,“ řekl mluvčí Ole Morten Hobberstad.

Není to však poprvé, co byl Erling Haaland štědrý k nějakému ze svých bývalých týmů. Při odchodu z Dortmundu koupil všem spoluhráčům i členům realizačního týmu luxusní hodinky.