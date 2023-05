Real vs. City: umlčený Haaland, šachy trenérů i Guardiola bez střídání

Hráči Manchesteru City si povezou do odvety nadějný výsledek. • Reuters

Taktickou partii dvou enormně vyspělých mužstev rozetne až odveta na Etihad Stadium. Real Madrid v úvodním semifinále Ligy mistrů remizoval s Manchesterem City 1:1. Lídr anglické Premier League zareagoval na domácí vedení a do odvety si odvezl uspokojivý výsledek. Zatímco Erling Haaland zůstal bravurně pokrytý, Guardiolův tým střelecky podržel Kevin de Bruyne.

Real ze čtyř předchozích zápasů v jarním play off Ligy mistrů udržel třikrát čisté konto. Do náročného semifinále šel s podobným plánem. Dbát na defenzivní pořádky a počkat si na šanci, kde Modrič, Benzema a spol. ukáží své mimořádné kvality směrem dopředu. Naopak Pep Guardiola svému týmu ordinoval tradiční dominantní tvář, nicméně dlouho vepředu perfektně eliminovanou.

V prvním poločase španělský celek jen jednou vypálil na Edersonovu branku. Camavinga rozjel po narážečce s Modričem bleskovou akci, kterou zakončil Vinícius Junior. Brazilský forvard vstřelil sedmou branku v probíhajícím ročníku Ligy mistrů a je nejlepším kanonýrem týmu.

Real odolával více jak hodinu. Pak se do balonu opřel aktivní Kevin de Bruyne a precizní střelou srovnal na konečných 1:1. K pěti asistencím přidal v rozjetém ročníku i druhou trefu.

Naopak Erling Haaland, v aktuální sezoně autor dvanácti tref v Lize mistrů a 35 v Premier League, ve svém prvním střetnutí proti Realu v kariéře nechal svůj střelecký instinkt doma na Ostrovech. Stopeři Realu se na norského šutéra perfektně nachystali, v nejnebezpečnější šanci jej skvěle zablokoval zkušený David Alaba.

„Rüdiger hraje na Haalanda osobní obranu, hodně mu pomáhá Alaba, je tam úzká spolupráce obou obránců. Real se víc přizpůsobil hře City,“ všiml si o poločase asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl, když ve studiu Premier Sport 2 hodnotil semifinálové klání. „Možná ještě v letadle se bude Haaland otáčet za sebe, jestli tam nesedí Rüdiger,“ vtipkoval po utkání, jak domácí stoper skvěle uhlídal největší hvězdu Citizens.

Plán na pokrytí Haalanda domácímu trenérovi Ancelottimu vyšel, konečný výsledek 1:1 ale do odvety lehce nahrává anglickému celku. Stejně jako v úvodním úterním dějství půjde o šachovou partii mimořádných trenérů. Ancelotti i Guardiola své týmy umí perfektně nachystat a rozhodnou detaily.

Guardiola a jeho hladová smečka si dobře uvědomují, jak jsou na vlastní půdě silní a za týden ve středu připraví Realu pekelný kolotoč. Zkušený obhájce triumfu Ligy mistrů může zase těžit z toho, že v osmifinále rozstřílel na Anfield Road slavný Liverpool vysoko 5:2 a v dalším kole si bez jediné inkasované branky poradil s Chelsea.

Ačkoliv mají City extrémně nabitý program a nahánějí tři velké trofeje (vedle Ligy mistrů vedou domácí soutěž a čeká je finále FA Cupu), Guardiola nechal celý zápas na hřišti stejnou jedenáctku. Zopakoval strategii ze zápasu v Lipsku, kde také nepoužil náhradníky a odjížděl po totožném výsledku z Německa spokojený.

„Není to poprvé, kdy nestřídal. Trošku překvapení to je, že dohrál Grealish a nešel tam Foden, ale možná není ve stavu, kdy mohl nastoupit, probíhala tam komunikace mezi hráči a střídačkou. Pokud se hráči na place cítili komfortně, asi neměl důvod do toho zasahovat,“ podotkl Köstl.

Semifinálová odveta ze hraje za týden ve středu v Manchesteru.