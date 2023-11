Další ztráta City jako daň za „velikost klubu“? Tak jdi, slyšel Palmer. Teď září

Klubový fotbal, nebo ten reprezentační? Ještě předtím, než se hráči rozprchli po světě na srazy národních týmů, řekla si do debaty své i Premier League. Dvanácté kolo vyvrcholilo strhující bitvou na Stamford Bridge, ve které Chelsea remizovala 4:4 s Manchesterem City. Do chatrné obrany úřadujícího mistra tepali zejména Raheem Sterling a Cole Palmer, dva bývalí hráči Citizens. „Pokud chce někdo odejít, nemám s tím problém, když dává přestup smysl všem stranám. Zamezit takovému transferu by znamenalo, že jste malým klubem,“ vyjádřil se před utkáním Pep Guardiola, trenér City. A jeho slova se mu vrátila jako bumerang.

Akademie Manchesteru City patří v posledních letech k anglické špičce. Přes most od Etihad Stadium, kde ve změti tréninkových hřišť sídlí, rostou rok co rok kvalitní fotbalisté, kteří však ne vždy dostanou adekvátní prostor v A týmu a raději Manchester opustí s vidinou větší minutáže. I to byl případ Colea Palmera, jenž před sezonou zamířil za téměř 50 milionů eur (přes 1,1 miliardy korun) do Chelsea.

„Říkal jsem mu, že dostane více prostoru, když odchází Riyad Mahrez, ale už byl rozhodnutý. Chtěl pryč, tak jsem mu řekl: ‚Dobře, tak jdi.‘ Já nikomu bránit nebudu, ať chce do Arsenalu, Manchesteru United nebo Liverpoolu,“ prohlásil před nedělním duelem sebevědomě Pep Guardiola. Svá slova podpořil v minulých letech i činy, do Arsenalu odešli Oleksandr Zinčenko s Gabrielem Jesusem, do Chelsea kromě Palmera i Raheem Sterling.

„Nikdy bych přestup do klubu rivala nezastavil, nikdy. Dám vedení svůj názor na situaci, pak už je to na nich. Velké kluby rozhodují ve prospěch všech stran, tedy včetně hráčů. Kdybychom tu někoho mermomocí drželi, nemohli bychom se velkým klubem nazývat,“ dokončil Španěl svou myšlenku.

V nedělním podvečeru se tak diváci na Stamford Bridge museli místy cítit jako na tenise - akce na jedné straně střídala akci na té druhé. A právě oba Angličané v dresu Blues vzali zápas s bývalým zaměstnavatelem za správný konec. Sterling vykročil ze svého sezónního průměru, bylo ho plné hřiště, Kyle Walker na pravé straně City neměl v probíhajícím ročníku s nikým takové problémy.

Palmer se zase dostával hráčům City pod kůži. Před penaltou Erlinga Haalanda se snažil rozkopat puntík i za cenu žluté karty, po hodině hry krásně přešel přes tři hráče Sky Blues, zastavil ho až výborný zákrok brankáře Edersona. Mladík ale tíhu okamžiku v rozhodující chvíli zvládl. Z penalty vyrovnal v nastavení bláznivého zápasu na 4:4. „V těžký moment a proti brankáři, který ho dokonale zná, trefit takhle nahoru? Klobouk dolů,“ smekl před Palmerem Jamie Carragher. „Obdivuji ho, že do Chelsea přestoupil a jakým způsobem se chytnul, za poslední týdny dokázal více, než kdy v dresu City,“ dodal.

U proměněné penalty v nastavení ale Palmer neskončil, když měli v samém závěru zápasu Citizens výhodu přímého kopu ze zajímavé pozice, přidal se do hloučku hráčů v bleděmodrém, kteří se domlouvali na jeho zahrání. Haaland ho sice stihl odstrčit pryč, Walker však následně zamířil nad.

Palmer se Sterlingem tak zastínili své bývalé spoluhráče, ti naopak neměli svůj den. Jindy jistý Ruben Dias kupil chyby, kterým dal třešničku nesmyslným skluzem v nastavení vedoucím k penaltě. Ani Joško Gvardiol si s míčem netykal tak, jako obvykle. Před gólem Sterlinga využil jeho zaváhání Reece James a našel šikovného křídelníka přesným pasem „do kapsy“.

City rovněž nezvykle propadávali ve středu pole a nálety náběhových ofenzivních hráčů Chelsea stopeři kolikrát nestíhali. Na druhé straně řádil Erling Haaland, který dokonale odpověděl na hozenou rukavici Mohameda Salaha, jenž vsítil při výhře Liverpoolu nad Brentfordem (3:0) dvě branky a stáhl náskok útočníka Citizens v tabulce střelců na jediný gól. Nor odpověděl stejnou porcí a znovu se od konkurenta odpoutal.

Nyní si dá sice Premier League víkendovou přestávku, po ní se ale vrátí s nabídkou tradičně napínavého šlágru. Na Etihad Stadium totiž dorazí právě Liverpool…