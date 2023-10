Zlatý míč: favorit Messi už není v Evropě. Kdo ještě (ne)má šanci

Stane se Lionel Messi poosmé vítězem ankety Zlatý míč? • FOTO: Koláž iSport.cz Už dnes večer v pařížském dómu klasické hudby Theatre de Chatelet poznáme držitele Zlatého míče za sezonu 2022/23. Ano, dříve jsme byli zvyklí, že se vítěz určoval za kalendářní rok, letos podruhé je tomu za uplynulou sezonu. Pod Eiffelovkou je největším favoritem ten, kdo Paříž dobře zná. Lionel Messi je dle odborníků jednou nohou u řečnického pultíku pro šampiona, aby navázal na Karima Benzemu, jenž se radoval před rokem. Opomenout ale ostatní pány, kteří by argentinské ikoně měli konkurovat, by bylo neslušné. Kdo má také šanci?

Lionel Messi – 36 let, Inter Miami/Argentina Zlatý míč, nebo chcete-li Ballon d'Or, jak zní oficiální název ankety dle magazínu France Fotball, měnil několikrát své podmínky. Dlouho mohli být vítězem jen Evropané, pak jen hráči působící v Evropě. Teprve od roku 2007 může zvítězit jakýkoliv fotbalista na světě, což je letos více než podstatné. Favorit pro rok 2023 totiž není Evropan, ani už momentálně nepůsobí na Starém kontinentu, což historie nepamatuje. Dosud totiž vyhrál vždy hráč v evropském angažmá. Očekává se, že Argentinec Lionel Messi získá další cenný korálek do své sbírky. PSG pomohl k titulu v Ligue 1, ale hlavně dovedl svou zemi na trůn pro mistry světa. Byl to poslední velký pohár, po kterém dnes už útočník Interu Miami bažil, a který mu celá léta unikal. A to je pro všechny hodnotící příběh. O vítězi rozhodují novináři z celého světa, přičemž existují tři základní kritéria, dle kterých se ten nejlepší vybírá – individuální výkony, zásadní role v týmu při cestě za trofejemi a také fair play a chování. Pokud se bude radovat Messi, stane se tak už poosmé a posune svůj vlastní rekord. Jeho největšího soka Cristiana Ronalda v nominaci nenajdete, což je novinka od roku 2004. Lionel Messi si možná od USA na nějaký čas odpočine • Foto Reuters

Erling Haaland – 23 let, Manchester City/Norsko Podle mnohých by právě on a Kylian Mbappé měli převzít po Ronaldovi a Messim role dvou největších fotbalových kohoutů planety. Momentálně je Haaland o něco dál. V Manchesteru City za uplynulý rok získal treble včetně prvenství v Premier League. Citizens i díky svému severskému kanónu konečně dobyli vytoužený ušatý grál Ligy mistrů. Haaland za minulou sezonu nasázel dohromady ve všech soutěžích 52 gólů. Stejně mu to zřejmě na Messiho stačit nebude, jak ostatně predikuje i Haalandův kouč v Manchesteru Pep Guardiola. „Zlatý míč by měl mít dvě části. Jedna pro Messiho a druhá pro zbytek hráčů. Jestli by měl Haaland vyhrát? Jednou ano, pro Manchester City by to bylo skvělé, ale Messi zůstává favoritem.“ SESTŘIH: United - City 0:3. Manchester zbarvil do modra Haaland Video se připravuje ...

Kylian Mbappé – 24 let, PSG/Francie Že by Zlatý míč setrval v hlavním městě Francie? Asi skoro určitě ne. Mbappé je momentálně od trofeje ještě dál než Haaland. Sice vyhrál opětovně Ligue 1, ale to dnes už nikoho nedojme. Mbappému chybí úspěch na posledním MS, kde má oproti Haalandovi neštěstí ve štěstí. Jakožto Francouz je členem špičkového národního týmu, což ale v honbě za Zlatým míčem znamená skoro nutnost vyhrávat i na mezinárodním poli, a to se Francii v Kataru nepovedlo, byť Mbappé proti Messimu a spol. ve finále světového šampionátu vsítil hattrick. Útočník z Paříže navíc nemá ani triumf v Lize mistrů a o jeho chování mimo trávník se dá taky polemizovat. „Je těžké toto ocenění získat, protože se musíte líbit obrovské mase lidí. Myslím, že odpovídám kritériím, která jsou pro Zlatý míč zapotřebí. Já ale nevolím, přesto zůstávám optimistou,“ prohlásil po konci minulé sezony. Kylian Mbappé se trefil • Foto Reuters

Kevin De Bruyne – 32 let, Manchester City/Belgie Z blankytně modré části Manchesteru je v nominaci hned 7 jmen. To hovoří jasnou řečí, který klub udává trendy. Když se v úvodu tohoto ročníku De Bruyne zranil proti Burnley, okamžitě to bylo na hře Citizens znát. Belgičan nadále chybí a City tu a tam nemístně klopýtnou či se na výsledek až nečekaně nadřou. De Bruyne je momentálně nejlepším kreativním záložníkem planety a jeho asistence zdokonalují celý klub i belgickou reprezentaci. Co se týče trofejí, je na tom tedy stejně jako Haaland. Bohužel pro něj ani v Kataru na MS nevytřískal nic zásadního ze silné generace belgické reprezentace. Před rokem bral pomyslný bronz, možná se pro něj rýsuje repete. Kevin De Bruyne v dresu Manchesteru City • Foto Reuters

Jude Bellingham – 20 let, Real Madrid/Anglie Míra pravděpodobnosti, že by anglický mládenec anketu opanoval už nyní, se blíží bodu mrazu. Naopak jeho kariéra se rozpaluje až běda. Od léta kouzlí v Realu Madrid a asi jen obrovský optimista čekal, že se Bellingham stane okamžitě megahvězdou, která ze své pozice středního záložníka rozhoduje zápasy. Je ale potřeba říct, že tady by se měly brát v potaz Angličanovy výkony ještě v dresu Dortmundu ze sezony 2022/23, kde byl také výrazný, ale nestačilo to těsně na bundesligový trůn, což by jeho akcie dnes v Paříži jistě povýšilo. Jude má ale moře času před sebou. Letos jde možná vyhlašování ceny kolem Realu Madrid oklikou bez většího zájmu, protože top favorit bílému baletu chybí. „Netuším, kolikátý skončí. Upřímně jsem ani nevěděl, že už se v pondělí vyhlašuje Zlatý míč. Tohle mě míjí,“ pronesl po vítězném El Clásicu kouč Realu Carlo Ancelotti. Mimochodem, právě Bellingham otočil duel s Barcelonou dvěma góly a rozhodl tak o výhře, ale tím nabírá plusové bodíky do ankety za další rok. Jude Bellingham opět rozhodl o výhře Realu • Foto Reuters