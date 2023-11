Manželka reprezentanta Sobotky: Prozradila, jaký je v soukromí

Ptejte se! Půvabná žena někdejšího kapitána české hokejové reprezentace Vladimíra Sobotky (36) dala fanouškům na sociálních sítích možnost pokládat jí otázky na tělo. A v odpovědích Nicole prozradila spousta zajímavých skutečností. Práskla například, jaký je »Sob« doma a jakou zásadní věc nevidí stejně!

Sobotkova manželka Nicole (33) fanouškům na instagramu poodhalila něco málo ze svého rodinného života a soukromí. Jeden z fanoušků se jí zeptal, jestli je její muž doma kliďas. „Je, a velký, i na ledě. U nás doma a celkově i v životě to vypadá takhle! Já jsem taková střela“ odvětila rozhodně temperamentní blondýnka, přičemž připojila zábavné video dvou papoušků, z nichž jeden mlčky stojí a druhý hýří energií a dělá ruch.

Oporu Sparty již nějakou tu dobu sužují zdravotní komplikace, a tak je častěji doma. »Ponorka« v manželství s krásnou Nikolou ale evidentně nehrozí, protože bývalého hráče Bostonu Bruins, St. Louis Blues či Buffala Sabres prý jen tak něco nerozhází, ani její časté naléhání.

Další dotaz zase mířil na hlídání a výchovu dětí, se kterou pomáhá chůva. „Máme dokonce dvě, které k nám chodí jednou za čas. A obě jsou skvělé. Bereme je rodinu. S tou jednou se známe od školky. Holky je milují. Já byla vždy pro chůvu, v USA je to běžné. A pak máme rodinu, která vždy pomůže,“ odpověděla Sobotková „A kontakt nedám. Protože pak budu koukat, jak vy paříte a já mezitím budu sedět doma,“ zavtipkovala si.

Dokonce přišla řeč i na to, jak půvabná Nicole zvládala těhotenství. „Holkám je 5 a 7 let, jsou od sebe 19 měsíců. Těhotenství jsem měla úplně na ho*no. A nebojím se o tom mluvit nahlas. Nebylo to hezké období, bylo mi zle, hlavně u toho druhého. Zaprvé jsem měla doma mimino a zadruhé jsem trpěla ucpaným nosem, kdy se nemohla 8 měsíců spát a dýchat,“ sfoukla oba dotazy naráz jedním tahem. Též prozradila, že v tomto období pobývala sama v USA bez podpory rodiny, proto pro ni byla tato životní etapa enormně složitá. „Takže ty hezký fotky na Instáči, no nevím, ale občas jim nevěřím,“ odlehčila jinak vážné téma, kdy upozornila na zkreslenou realitu na sociálních sítích.