Drama Sobotkovy krásné ženy: Krušné chvíle při návštěvě Paříže!

Zatímco jejího manžela a hokejistu Sparty Vladimíra Sobotku (36) sužují zdravotní komplikace, ona si užívá v zahraničí. Nicole Sobotka (33) totiž vyrazila na výlet do Paříže, kde kromě radosti zažila pořádně dramatickou chvíli, se kterou se svěřila na sociální síti.

Proslulá Eiffelovka, Vítězný oblouk nebo slavný Louvre. Přesně díky těmto dominantám je Paříž vyhlášená. Poslední zmíněné místo chtěla během své návštěvy franouczské metropole i Nicole Sobotka, láska českého hokejisty Vladimíra Sobotky. Návštěva slavného muzea umění ale nedopadla podle představ, jak uvedla půvabná blondýnka na instagramu.

„Byly jsme tam v sobotu. Nekoupily jsme si lístky online, protože jsme prostě neměly čas,“ líčila blondýnka zážitek z hlavního města Francie, kam vyrazila společně s kamarádkou. „Takže na poslední chvíli jsme tam šly, že si to koupíme. Řekli nám, že se tam dnes nedostaneme, že je vyprodáno. Byla jsem neskutečně zklamaná, protože to miluju. Byla jsem tam dávno, ale chtěla jsem znova.“ To ale Nicole ještě nevěděla, jaké měla štěstí, že se nedostala dovnitř.

O hodinu později totiž návštěvníky muzea čekalo velice nemilé překvapení. „Za hodinu jsme se dozvěděly, že celý Louvre evakuovali kvůli bombě. Osud,“ přidala Nicole dramatický detail.

Louvre nebyl jedinou atrakcí, kterou museli Francouzi o víkendu zavřít. Podobná situace se konala také na slavném zámku ve Versailles, kde rovněž došlo k anonymnímu nahlášení bomby. Kvůli podezřelému předmětu bylo později evakuováno také pařížské nádraží Gare de Lyon. Podle serveru actu.fr se jednalo o láhev s oxidem dusným, známým jako rajský plyn. Ve zbylých dvou případech naštěstí k žádnému útoku nedošlo.

Země galského kohouta ale byla před případnými hrozbami v pozoru poté, co v pátek došlo k tragédii ve městě Arras, kde v místní škole útočník zabil učitele.