Vrána platí za napraveného hříšníka, ale nyní... Tvrdá kritika z vlastních řad!

Zdálo se, že zlé dny v podání českého hokejisty Jakuba Vrány (27) jsou minulostí. V dresu St. Louis Blues chytil loni druhý dech, když ve dvaceti zápasech skóroval v průměru co druhé utkání. Nyní se ale na hlavu reprezentanta valí kritika, a dokonce z vlastních řad! Proč?

Platí to tak snad v každém kolektivním sportu. Když hráči na konci sezony končí aktuální smlouva, většinou dělá všechno pro to, aby si vysloužil od klubu novou, ideálně s lepšími platovými podmínkami. V případě Jakuba Vrány se to ale úplně nedaří. Nejen, že toho letos za 15 zápasů moc nepředvedl (připsal si dva góly a čtyři asistence, pozn. red.), ale navíc ho trenér Craig Berube (57) už dvakrát poslal na tribunu coby zdravého náhradníka! Naposledy v duelu proti Arizoně.

A nutno podotknout, že kouč se s ním v rozhovoru vůbec nemazal. „Prostě od něj potřebujeme víc. Jsou určité momenty v jeho hře, kdy mi přijde, že vyčkává na šanci skórovat a nepracuje,“ zkritizoval Berube Vránu podle novináře webu The Athletic Jeremyho Rutherforda. „A my potřebujeme, aby makal. Aby víc bojoval,“ doplnil.

Nebyla to ale pouze kritika, která se na Vránovu hlavu valila z úst šéfa střídačky, který Blues v roce 2019 dovedl k premiérovému Stanley Cupu. „Má skvělou střelu a umí výborně bruslit,“ podotkl Berube. „Jenže já u něj toho bruslení a celkově práce prostě vidím málo,“ dodal jedním dechem. Jak už bylo zmíněno, v utkání proti Coyotes neseděl letos na tribuně poprvé. V roli zdravého náhradníka trávil i souboj na konci října proti Calgary Flames. V loňské sezoně bojoval pražský rodák s osobními problémy. Nyní se musí porvat s těmi herními. Zvládne to?