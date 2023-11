Česká extenistka Šafářová: Pečení cukroví s dětmi na plné obrátky!

Vánoce už jsou pomalu za dveřmi! To znamená, že přípravy snad v každé české domácnosti jsou v plném proudu. Ať už se jedná o dárky, zdobení stromečku nebo pečení cukroví. Právě do něj se pustila slavná česká extenistka Lucie Šafářová (36), která měla k dispozici roztomilou pomocnici.

Nedávno vzala Lucie Šafářová po letech do ruky raketu a vyrazila na turnajové kurty. Nyní ale zvolila jiné náčiní. Váleček, formy na pečení či nůž, to vše patří k vánočnímu pečení cukroví, do kterého se někdejší světová pětka pustila společně s dcerkou Leontýknou (3).

„Letošní sezona pečení už u nás začala!“ napsala »Šafina« na instagram k videu, které zachycuje její vánoční přípravu v kuchyni. Postupně například připravovala s milovanou dcerou rohlíčky či perníčky ve tvaru stromečků, sněhuláků, rybiček nebo andělů, zatímco k rodinné idylce hraje známá skladba Jingle Bells.

„Tak co? Už taky pečete? A jaké cukroví u vás frčí?“ ptala se Šafářová pod videem. Stejně jako láska někdejšího hokejisty Tomáše Plekance (41), i její sledující pečou rohlíčky a perníčky. Mimo to ale zmiňovali například vosí hnízda, linecké nebo rumové kuličky. Zkrátka vše, co k Vánocům neodmyslitelně patří.