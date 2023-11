Fotbalový exreprezentant Hloušek, který v sázení utopil desítky milionů: Rodiče přišli o barák!

Vykopne je Čelůstka? Když si něco půjčíš, tak to musíš vrátit! Tímhle heslem se evidentně řídí Ondřej Čelůstka, který své peníze po Adamu Hlouškovi vymáhá nekompromisně přes právníky. Hloušek mu do dnešního dne ze 7,2 milionu vrátil necelých 600 tisíc korun. A tak následovala exekuce na dům v Semilech, kterým zadlužený fotbalista ručil! K ní ale už nedošlo, neboť jen pár dní před dražbou Hloušek veřejně zažádal o oddlužení. Jak se ovšem zdá, barák a rodiče v něm stejně nezachránil. Jejich osud má teď v rukou sám Čelůstka! „Pohledávka zajištěného věřitele se uspokojuje pouze z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, požádá-li o to zajištěný věřitel,“ usnesl ve věci krajský soud. Buď tedy »Čelda« nechá dům prodat, nebo bude lidumil, ale neuvidí ani korunu... Blesk se zkoušel obránce, který momentálně kope druhou tureckou ligu za Bodrumspor, na postoj zeptat, Čelůstka však neodpověděl.