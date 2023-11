Wimbledonská šampionka Vondroušová: Z moře rovnou na prkno!

Užívá si volno, jak nejlépe jen dovede. Česká tenistka Markéta Vondroušová (24), pro kterou byl kalendářní rok 2023 přelomový, se ještě nedávno opalovala na Maledivách. Nyní se ale chopila prkna a vyrazila na vrcholky rakouských hor!

Skok mezi nejlepších deset tenistek na světě, obří triumf v podobě vítězství legendárního Wimbledonu a k tomu příliv milionů korun na účet. Markéta Vondroušová, česká tenisová kometa, prožila ve své kariéře doposud životní ročník. Po tvrdé dřině ale následuje odreagování. Ještě nedávno se aktuálně sedmá hráčka světa slunila na Maledivách. Nyní ale zabalená v bundě sjíždí svahy na svém oblíbeném snowboardu.

„Mám rituál, že se snažím aspoň jednou za rok na snowboard postavit. To si fakt užívám," řekla začátkem září pro iSport.cz. S ním vyrazila Vondroušová do Alp, konkrétně do rakouského střediska Sölden. „Zimní dny,“ okomentovala sérii fotek a videa, které zveřejnila na instagramu. Na nich zaznamenala například návštěvu muzea Jamese Bonda, odpočinek ve sněhu vedle prkna nebo sjezd svahu. Do Alp ale rozhodně nevyrazila sama.

Po boku má svou mladší sestru Julii či maminku Jindřišku s jejím manželem Tomášem Anderlem, kteří dali přednost lyžím. Mimo jiné zachytila na „storíčku" i cestu lanovkou na svah. „Miluju", napsala ke krásné scenérii. Jde tedy vidět, že Vondroušová si umí odpočinek užít naplno.