Poprask u slavného Neymara: Rozchod krátce po narození dítěte!

Sype se mu to pod rukama. Fotbalista Neymar (31), hvězda saúdskoarabského mužstva Al-Hilál a brazilské reprezentace, musí skousnout další hořkou pilulku. Po vážném zranění a dramatu s lupiči přišla další rána. Jeho milovaná přítelkyně Bruna Biancardiová (29) ho opustila! Navíc necelé dva měsíce po narození dcerky Mavie. Proč k rozchodu vůbec došlo?

Jako na horské dráze. Přesně to připomínal vztah hvězdného fotbalisty Neymara a jeho krásky Bruny. Chodili spolu, rozešli se, ale letos v lednu se dali opět dohromady. Nyní to ale vypadá na definitivní konec. Alespoň podle slov půvabné Brazilky, které zveřejnila na sociální síti.

„Je to soukromá záležitost, ale protože jsem denně vystavena různým zprávám, domněnkám a vtipům, oznamuji vám, že nejsem ve vztahu,“ citoval Brunu web britského listu The Sun. „S Neymarem jsme rodiče Mavie. To je důvod, který nás spojuje. Doufám, že mi přestanou chodit zprávy na tohle téma,“ dodala.

Jak už bylo zmíněno, k rozchodu došlo necelé dva měsíce po narození jejich dcerky. Proč se tak ale stalo? Podle informací The Sun za to může fakt, že měl Neymar požadovat nahé fotky od modelky pro dospělé Aline Fariasové. Modelka z platformy OnlyFans totiž zveřejnila explicitní zprávy, které jí měl poslat právě vyhlášený útočník. Ten ale uvedl, že ony zprávy jsou staré několik let.

„Jsou tam nahé fotky? Kde? Chci je vidět,“ píše v soukromé zprávě vítěz Ligy mistrů krásné Aline, která mu následně pošle odkaz na pikantní snímky. Neymarovi se ale nešlo přihlásit. To stačilo k tomu, aby Biancardiová vztah ukončila. Navíc to nebyl první vroubek brazilského reprezentanta.

Během těhotenství dnes již bývalé přítelkyně měl být údajně přistižen, jak tančí se dvěma ženami na večírku. Další incident se měl stát na party, kterou rodák z Mogi das Cruzes pořádal ve svém sídle v brazilské obci Mangaritiba. Neymar měl dělat návrhy nejmenované herečce. Ta ale odmítla. Bývalý hráč PSG se měl následně rozzuřit. Situaci nepomohla ani informace, že byl v minulosti natočen se dvěma ženami v jednom z nočních klubů v Barceloně.

Neymar si během kvalifikace na MS 2026 přetrhl přední zkřížený vaz a utrhl meniskus v levém koleni. Mimo má být 10 měsíců. Nyní je jisté, že bude marodit sám, bez psychické podpory své Bruny.