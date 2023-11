Šok pro hvězdného Neymara: Jeho přítelkyně a dítě jako terč ozbrojených lupičů!

Nejhorší období v životě. Takhle před pár týdny označil Neymar (31) vážné zranění, které si minulý měsíc přivodil během kvalifikačního zápasu na mistrovství světa 2026. To ale ještě netušil, jak moc jeho slova nabudou na významu. Nyní totiž vyšlo najevo, že si jeho půvabnou přítelkyni Brunu (29) a měsíční dcerku Mavie vyhlédli ozbrojení zloději, přičemž jeden z nich má být sousedem partnerky brazilského reprezentanta!

Zatímco Neymar musí léčit přetrhnutý přední křížový vaz a utržený meniskus v levém koleni, jeho žena a novorozená dcerka unikly obrovskému nebezpečí. Tři ozbrojenci totiž vnikli k Bruně Biancardiové do bytu v brazilské obci Cotia, která se nachází hodinu a půl jízdy autem od Sao Paula. Podle zahraničního webu Quem hledali právě krásnou influencerku a její uzlíček štěstí! Co s nimi zamýšleli, to je otázkou. Naštěstí ale nebyly doma. Bruna totiž slavila první měsíc od narození dcerky. Člověk ani nechce pomýšlet, jak by celá situace dopadla, kdyby se nacházely uvnitř!

Kdo se ale v bytě nacházel, byli její rodiče. Ti si prožili horor poté, co je lupiči podle serveru TMZ svázali a následně z domu odcizili hodinky, značkové kabelky nebo šperky. Rodičům se ale podařilo zalarmovat všímavé sousedy, kteří zavolali ochranku. Následně policie zadržela jednoho ze zlodějů, přičemž ostatní dva utekli. Jak se vlastně kriminálníci dostali dovnitř? Podle informací britského listu Daily Mail měl celou akci zorganizovat dvacetiletý mladík, který má být sousedem Bruny! Díky němu se do budovy dostali i dva jeho kumpáni.

K situaci se zatím Neymar ani jeho milovaná nevyjádřili. Ne tak zástupci Ministerstva veřejné bezpečnosti Sao Paula (SSP-SP). „Civilní policie v Cotii vyšetřuje loupežné přepadení, ke kterému došlo v úterý ráno 7. listopadu v jednom z bytů ve městě,“ zní citace z webu Daily Mail. „Podle zpráv tři ozbrojení muži údajně vnikli do obydlí a přemohli oběti, kterým je padesát a dvaapadesát let. Při činu byl zadržen dvacetiletý muž. Druhý pachatel byl již identifikován a v současné době probíhají snahy o identifikaci třetího, stejně jako o jejich zatčení.“

Neymarova přítelkyně si prožila pořádné drama. Společně s měsíční dcerkou se stala terčem ozbrojených zlodějů!







