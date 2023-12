Aljašský sen tenisové hvězdy Krejčíkové: Hurá za medvědy!

Čtyřkolového »medvěda« nepotřebuje, už se upsala konkurenční automobilce. Jenže tenisová hvězda Barbora Krejčíková (27) má sen, který jí nedá spát: Vyrazit na Aljašku pozorovat opravdové medvědy. Jenže to má háček...

Už pár týdnů dře v prosluněné Dubaji na předsezonním kondičním kempu. Aktuálně desátá hráčka světa vyhlíží nový ročník s předsevzetím vrátit se do absolutní špičky a prát se o největší trofeje. Vždyť na posledních třech grandslamech vyhrála jediný zápas! „Trénuj! Žij! Existuj!“ vzkázala z Emirátů, jaké krédo se jí teď honí hlavou.

Lusknu a spím

Současně ale nechala nahlédnout do svého nitra. Co prozradila v dotazníku pro hráčskou asociaci WTA? „Nejraději hraji doma v Česku, strašně si užívám podporu našich fanoušků,“ prozradila. Má snad nějaký skrytý talent vyjma tenisu? „Myslím, že hodně spím. Stačí lusknout prsty a do pěti minut usnu. To je dobrá dovednost,“ culila se.

Když se měla rozpovídat o seznamu tajných přání, měla okamžitě jasno: „Moc ráda bych jela na Aljašku a viděla medvědy. Miluju je!“ hlásila. Jenže je tu prý malý problém. „Nemám ráda zimu, proto jsem to ještě neudělala,“ smála se tak trochu ve stylu cimrmanovského hostinského, který odjakživa chtěl mít hospodu, ale coby samotář se lidem vyhýbal...