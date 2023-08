Tenistka z Ameriky se hrdě hlásí k Česku. Kvůli tomu se vzdala i US Open

Její otec je Američan, narodila se v Kalifornii a vysokou školu studovala v New Yorku. Přesto o sobě tvrdí, že je hrdou Češkou. Rozhodla se dokonce vzdát volné karty na US Open. „Řekli mi, že podmínkou je reprezentovat USA. To jsem ale odmítla,“ tvrdí Gabriela Knutsonová. Ve 26 letech se dala na dráhu profesionální tenistky a v žebříčku už míří do elitní dvoustovky.

Její jméno příliš fanoušků zatím nezná. Gabriela Knutsonová totiž dlouhou dobu žila ve Spojených státech a tenisu se věnovala naplno jen jako juniorka.

Do Čech se přistěhovala, když jí bylo osm. Jejími rodiči jsou bývalá lyžařka Ilona Rejmánková a americký cyklista Paul Knutson. Když se páru v roce 1997 narodila dcera, bylo tak předem rozhodnuto – po vzoru mámy se začne věnovat lyžování. „Žili jsme napůl v Americe a na půl v Česku. V zimě jsem lyžovala a v létě jako doplňkový sport hrála tenis. Mamka to dřív měla stejně, takže to pro mě byla přirozená cesta,“ vypráví Knutsonová.

V roce 2005 se rodina definitivně rozhodla žít v Česku. Pro malou sportovkyni to mimo jiné znamenalo začít se naplno věnovat tenisu. „V českých podmínkách to bylo podstatně jednodušší a taky levnější, takže jsme se doma rozhodli, že závodního lyžování nechám,“ vzpomíná.

Rodina přijala nabídku od prostějovské tenisové akademie, kam se talentovaná hráčka přesunula ze Dvora Králové. „Občas jsem se cítila trochu osamělá. V Prostějově jsem byla sama bez rodičů a školu jsem studovala jen online. Naštěstí byla u tenisu dobrá parta,“ líčí.

V devatenácti letech ovšem dala přednost vzdělání. Na univerzitě v New Yorku začala studovat digitální žurnalistiku a díky sportovnímu programu mohla při škole také hrát tenis. Po dokončení magisterského oboru jí dokonce přistála nabídka z OSN na pracovní pozici do Berlína. Prestižní místo ale odmítla. Důvod? Rozhodla se, že ve svých 26 letech zkusí tenis na profesionální úrovni.

„Není to jednoduché a to hlavně po finanční stránce. Aktuálně jsem se zlepšila a jsem už na 205. místě v žebříčku WTA. Něco málo si tak už i vydělám. Ale to jen díky tomu, že nemám trenéra a na turnaje jezdím sama. Když jsem se pohybovala kolem 250. místa, bylo to, jako když nula od nuly pojde,“ vysvětluje.

Rozhodnutí začít hrát naplno až později prý však nelituje. „Kdybych šla v osmnácti hrát profesionálně, neměla bych šanci. Neměla jsem na to psychicky ani finančně. Do půl roku bych skončila,“ konstatuje.

Nyní má za sebou už starty na dvou podnicích hlavního okruhu WTA. A největší sen? Dostat se na grandslam. Šanci měla už nyní, nabídku volné karty na US Open ale odmítla. „Po rodičích mám dvojí občanství. Řekli mi, že podmínkou pro volnou kartu je reprezentovat Ameriku. To jsem ale odmítla. Jsem pyšná na to, že hraju za Česko. Chci to tedy dokázat jako Češka,“ dodává a vyhlíží příští sezonu. „Do Austrálie mám dost času. Na podzim moc bodů neobhajuju, tak by to snad mělo vyjít. Nechci to ale zakřiknout. Jdu krůček po krůčku.“