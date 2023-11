Sezona snů i střídání stráží. TOP momenty českého tenisu v roce 2023

Video se připravuje ... Vyhraný Wimbledon jako blesk z čistého nebe, strhující řež o pohár Suzanne Lenglenové v Paříži, k němuž chyběly dva gamy. Tři české hráčky v top 10 žebříčku na konci roku a ani jedna se nejmenuje Petra Kvitová či Karolína Plíšková. Tenisová sezona snů 2023 měla pro Česko pečeť střídání stráží mezi ženami a příchod lepších časů na mužském pólu. Jaké byly její top momenty?

1. Maky, šampionka Wimbledonu Na trávě hrát neumím. Není to zase tak špatné. Ono to může jít. Hele, já mám titul! Za dva červencové týdny udělala Markéta Vondroušová v All Englabnd Clubu zázrak. Coby 42. tenistka žebříčku, která na londýnské trávě do té doby vyhrála jediný zápas, skolila všech sedm soupeřek, z toho pět nasazených. Čtyřiadvacetiletá vdaná paní demonstrovala, že když se od ní nic nečeká, hraje nejlépe. Návrat po loňské operaci zápěstí, kvůli které vypadla z elitní stovky, nemohl být velkolepější. A proslavila i rodinou kočku Frankie, kterou manžel Štěpán hlídal v Praze až do finále. 1 - Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon jako první nenasazené tenistka v profesionální éře Markéta Vondroušová: První slova vítězky Wibledonu po návratu do ČR!

2. Krejčíková v dubajské ráži Šlo o největší počin české tenistky mimo grandslamovou sféru v dějinách. Takovou ránu předvedla Barbora Krejčíková v únorové Dubaji, turnaji prémiové třídy WTA 1000, kam dorazilo 9 z 10 nejlepších hráček žebříčku. A také světová třicítka BK, jež se dostala do ohnivého tempa. Čtyři odvrácené mečboly v druhém kole Darje Kasatkinové, čtvrtfinálová otočka z 0:6 a 1:3 proti Aryně Sabalenkové, pokažené narozeniny Jesiccy Pegulaové, které v semifinále dala v rozhodující sadě kanára. A pak čirá bezradnost favorizované světové vládkyně Igy Šwiatekové ve finále. Během sedmi dnů svedla Krejčíková šest utkání, jako pátá hráčka dějin porazila na jednom turnaji tři žebříčkově nejlepší tenistky planety, jako první to však dokázala ve třech dnech. 3 - tři nejlepší tenistky žebříčku ve třech dnech porazila cestou za titulem v Dubaji Barbora Krejčíková 10 let, SEDM finále. Češky na grandslamech řádí. Připomeňte si slavné bitvy

3. Muchová: dva gamy od poháru Sacrebleu! Tak málo chybělo k tomu, aby Karolína Muchová v jarní Paříži zapsala své jméno mezi grandslamové šampionky. V semifinále Roland Garros přežila mač s Arynou Sabalenkovou, v němž prohrávala ve třetím setu 2:5 a 0:30, mazala i mečbol. Zpět do zápasu se dostala i během finále se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Titulový duel hrozil zprvu debaklem (2:6, 0:3), pak rodačka z Olomouce zosnovala další velký comeback, ve třetím setu vedla 2:0 a 4:3 s brejkem… 20 - tolik míčů z posledních čtyřiadvaceti vyhrála Karolína Muchová v semifinále s Arynou Sabalenkovou Famózní bitva! Muchová ve finále Roland Garros padla, slaví Šwiateková

4. Floridský zázrak Dřív zamrzne peklo, než Petra Kvitová vyhraje titul v Miami, říkalo se. Omyl! Pro astmatičku celoživotně neoblíbený turnaj, kde se jí ve velkém dusnu špatně dýchá, nakonec ovládla na sklonku kariéry. Ve 33 letech jako druhá nejstarší šampionka a vůbec první česká. Po dvou vyhraných Wimbledonech a Turnaji mistryň to byl její čtvrtý nejhodnotnější titul kariéry. Na konec dvoutýdenního turnaje přemohla o deset let mladší sokyni Jelenu Rybakinovou 7:6 (14), 6:2. 1 - jako první česká tenistka vyhrála Petra Kvitová turnaj v Miami PROFIL Petry Kvitové: Nezdolná bojovnice, která nepřestala věřit v návrat

5. Díky Jiří, mužský tenis žije Rovných pět let čekal český mužský tenis po Tomáši Berdychovi na dalšího grandslamového čtvrtfinalistu. Na svůj vzor navázal letos při Australian Open tehdy jednadvacetiletý Jiří Lehečka. V Melbourne Parku nastoupil teprve k pátému grandslamu kariéry a bez jediného vyhraného zápasu z předešlých pokusů. Tam ale junák z Kněžmostu postupně odrovnal renomované soupeře Bornu Čoriče (23. na ATP), Camerona Norrieho (12.) i Felixe Auger-Aliassima (7.). 12 - Jiří Lehečka se na Australian Open zapsal do dějin jako teprve dvanáctý český čtvrtfinalista grandslamu v profesionální éře Jiří Lehečka šokuje AO: Nevěřil jsem tomu, říkal kouč po skalpu Norrieho

6. Divoký sen divé Báry Pro tohle se vracela po dvou letech k tenisu a komplikovaně kombinovala mateřství s profesionálním sportem. Ještě jednou si zahrát zamilovaný Wimbledon a vydržet na něm co nejdéle, přála si sedmatřicetiletá máma Barbora Strýcová. Nemohla vydržet déle, po desáté hodině večer o finálové neděli křepčila na kurtu s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej, když spolu stejně jako v roce 2019 ovládly nejslavnější turnaj planety po triumfu 7:5, 6:4 nad australsko-belgickým párem Storm Hunterová, Elise Mertensová. Byl to také její poslední titul kariéry, kterou za dva měsíce poté na US Open definitivně ukončila. 2 - druhý grandslamový titul kariéry získala opět ve Wimbledonu Barbora Strýcová Šampionka Strýcová o mateřství i o tom, jak matky dokážou všechno