Siniaková po »rozchodu« s Krejčíkovou: Rande v Dubaji!

Letošní tenisová sezona na okruhu WTA je minulostí! Hráčky aktuální období využívají k nabrání sil na nadcházející (olympijský) rok, povětšinou v exotických destinacích. Výjimkou není ani deblová specialistka Kateřina Siniaková, která nejprve nakrátko zamířila do Monaka a nyní se již druhý týden sluní v Dubaji po boku své lásky.

Byla to rychlá výměna! Před Australian Open 2021 pustila k vodě dlouholetého partnera Milan Vančáta (34), během melbournské karantény pak navázala partnerský vztah s tenisovým kolegou Tomášem Macháčem (23). Právě se svým expřítelem, úspěšným realitním makléřem, si před lety odskočili na rande do Dubaje, na které se jedna z nejlepších deblistek planety Kateřina Siniaková (27) pořádně vyfikla. Do nejlidnatějšího města Spojených arabských Emirátů nyní vyrazila také se svým stávajícím mužem, o což se podělila na sociálních sítích.

„Dubaji, díky, že nás máš. Dobrý odpočinek je před sezónou žádoucí,“ napsala k fotografii na svém instagramovém účtu, na které pózuje česká dvojice ve společenském oblečení. Siniaková též zveřejnila další snímky z pláže při západu slunce či z procházky po okolí, jak se se svým milým drží láskyplně za ruce. Takový relax rozhodně přijde vhod… Nadcházející ročník bude pro její kariéru naprosto přelomový!

Rodačka z Hradce Králové pak před nedávnem šokovala ukončením spolupráce s Barborou Krejčíkovou (27), se kterou tvořila dynamický tenisový pár po dlouhé roky. Děvčata sbírala úspěchy jako na běžícím páse, kdy získala například zlaté medaile z Letních olympijských her 2020 v Londýně a rovněž ovládla všechny grand slamy i Turnaj mistryň. Přišel však čas na změnu, na novou výzvu!

V nadcházející sezóně tak bude Siniaková psát zbrusu novou životní kapitolu po boku nové spoluhráčky – aktuální jedničky Storm Hunterové (29) z Austrálie, která ji shodou okolností sesadila z pomyslného trůnu v deblovém žebříčku po předlouhých 115 týdnech. Načerpá dostatek sil?