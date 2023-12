Modrá krev na okruhu: Právoplatný dědic českého trůnu ovládl slavný automobilový závod!

Habsburkové usedávali na český trůn dlouhých 392 let! To se změnilo po první světové válce i díky vlivu Tomáše Garrigua Masaryka na tehdejší politické špičky. Kdyby se tak nestalo, právoplatným dědicem by byl Ferdinand Zvonimir Habsburg, pravnuk posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. Potomek slavného rodu po moci netouží, neboť si raději dopřává adrenalin při rychlé jízdě na okruhu.

Důsledky první světové války se projevovaly ve všech sférách života monarchie, postupně narůstající tendence posléze vedly až k rozpadu Rakouska-Uherska. V nově vzniklé Československé republice pak byly jmenné přívlastky a tituly odkazující ke šlechtickému stavu a původu zrušeny a postaveny mimo zákon v prosinci roku 1918. Kdyby se však dějiny na přelomu 19. a 20 století ubíraly trochu odlišným směrem, Ferdinand Zvonimir Habsburg-Lothringen (26) coby nejstarší syn přímé linie habsbursko-lotrinské dynastie by byl dnes prvním a neochvějným následníkem v pořadí (nejen) na český trůn.

Jenže taková konstelace nenastala. Pomyslný inkoust dějepisců již zaschl, a tak se salcburský rodák věnuje naplno motorsportu, aniž by měl někdy větší politické ambice. A jde mu to náramně! Potomek slavného rodu započal závodnickou kariéru v roce 2012 na motokárách. Postupně však přesedlal na Formuli 3 a později závodil také v nejvyšší soutěži cestovních vozů DTM. Největšího úspěchu však dosáhl v roce 2021, kdy vyhrál nejslavnější vytrvalostní závod planety 24 hodin Le Mans.

Pravnuk posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. postupně přebírá povinnosti spojené s příslušností k habsburské dynastii. Právě proto také minulý týden vážil dlouhou cestu z Vídně do Prahy, kde svůj rod zastupoval na pohřbu Karla Schwarzenberga (†85). „Za normálních okolností by přijel můj nemocný otec. I když se mu teď daří poměrně dobře, zastupuji ho v řadě věcí já. Z tohoto pohledu je tedy moje účast jakousi povinností, službou vůči mé rodině,“ objasnil v rozhovoru pro Seznam Zprávy důvod své návštěvy v našem hlavním městě.

A jaký způsob dopravy zvolil rakouský arcivévoda a závodník v jedné osobě? „Přijel jsem svým BMW, které není ničím výjimečné. Prostě dobré dálniční auto na delší cesty,“ popisoval svůj povoz, přičemž se rezolutně bránil označení, že je velkým milovníkem aut.

„Tak to úplně není. Abych to vysvětlil, já jsem milovníkem rychlé jízdy v těch nejrychlejších autech, tedy v závodních speciálech. Co se týče běžných sériových aut, nejsem žádným znalcem. Mou profesí je řídit auta na okruhu. A to nemá s těmi normálními a už vůbec se silničním provozem mnoho společného,“ domnívá se mladičký Habsburg-Lothringen, který si kromě závodění též oblíbil bungee jumping, parašutismus a nově i paragliding. I díky těmto extrémním sportům a nebezpečným aktivitám poté překonal svůj ohromný strach z výšek.

Sám poté prozradil, že rodiče na něj nikdy nevyvíjeli žádný tlak, aby působil ve veřejném prostoru a byl společnosti více prospěšný nežli »pouhopouhý« automobilový pilot. To však neplatilo u dalších členů rodu a okolí. „Od příbuzných či různých lidí jsem slýchával: »Člověče, jsi Habsburg, nemůžeš přece závodit v autech! Měl by ses věnovat něčemu serióznějšímu!« Někteří taková očekávání a předsudky prostě mají. Musím tak znovu poděkovat mým rodičům, že mi tohle nikdy nepřipomínali,“ byl vděčný za výchovu bez nátlaku a cíleného usměrňování.

„Na druhou stranu vím, a nezříkám se toho, co se ode mě očekává. Budu společnosti nějak prospěšný, třeba alespoň tím, že se budu k různým věcem vyjadřovat a že se budu snažit něco pozitivním způsobem ovlivňovat ku prospěchu naší společnosti. Beru to, ale jak už jsem řekl, nelimitujme to, prosím, jen na politiku. Nic proti zákonodárcům, ale nemám pocit, že bych chtěl na lidi působit zrovna tímto způsobem,“ přemýšlel nahlas rytíř Řádu zlatého rouna.

„Každý na světě má nějaké schopnosti a sny, a může být pro nás všechny přínosem. Já prostě věřím v lidi, v individuality, když jdou za hlasem svého srdce. Pak má člověk obrovskou sílu. Něco takového bych chtěl lidem připomínat, působit na ně spíš v tomto směru. Vidím v tom větší přínos, než když se budu snažit změnit daňový systém nebo vylepšit školství. Jsem si jistý, že na to jsou určitě lepší odborníci než já,“ dává ruce pryč od politiky prvorozený syn Karla Habsbursko-Lotrinského.

„Bohužel nezastavím válku na Ukrajině, ani tu v Gaze. Tohle teď neumějí ani ti nejvýznamnější světoví politici. Tak alespoň říkám, že se války odehrávají i u vás doma, u vašich stolů. Už tady je zapotřebí chápat odlišnosti v náboženství a v kulturách, respektovat problémy menšin, bránit slabší a milovat. Přesně tak mě to učil dědeček, hlavně to mu na konci života nejvíce vrtalo hlavou,“ rozpovídal se o náročné geopolitické situaci ve světě i o svém praotci Ottovi, který se v roce 1961 vzdal veškerých nároků na rakouský císařský trůn.

„Takže pokud bych měl někdy možnost, raději bych lidem promlouval do duše. Říkám to tady vám, žádný prostředek pro šíření těchto úvah ještě nemám. Možná je čas udělat si alespoň kanál na YouTube,“ nadhodil možný obsah na známé videoplatformě Habsburg-Lothringen, který věří v Boha. V roce 1997 byl poté pokřtěn kardinálem Franjo Kuharićem a při tomto obřadu obdržel jméno chorvatských králů – Zvonimír.