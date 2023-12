Adamczyková ze StarDance bere stříbro: Ukázala mladší sestru!

Byla jedním ze žhavých favoritů na vítěze, ale nakonec Eva Adamczyková (30) opouštěla taneční parket soutěže StarDance jako stříbrná. Oporou v hledišti jí během finálového večera byla sestra Jana (23), která jako kdyby nejznámější české snowboardistce z oka vypadla!

Je něco, co tahle holka neumí? Taková myšlenka nejspíš napadla každého diváka letošní řady StarDance při pohledu na Evu Adamczykovou minimálně jednou. Rodačka z Vrchlabí se obratně pohybuje nejen na prkně, ale svým fanouškům vyrazila dech i na tanečním parketu a řada z nich proto nepochybovala, že česká snowboardistka uzavře soutěž jako vítězka. Ačkoliv to nevyšlo, byla to nepochybně zkušenost k nezaplacení!

Během velkého finále držela Evě přímo v hledišti palce mladší sestra Jana. A podoby si nešlo nevšimnout! Křehká plavovláska má stejně jako Adamczyková velmi blízko ke sportu. Dříve se věnovala lyžování, ale časem závodění pověsila na hřebík. Láska k této disciplíně jí ale zůstala a tak ji lidé mohli potkávat coby instruktorku ve Špindlerově mlýně. Kromě sportu má ale Jana také blízko ke zvířatům, což podtrhuje fakt, že se věnuje koním a studuje zemědělskou školu.

Další svatba?

Jak si mohli pozorní diváci všimnout, vedle Jany během přenosu seděl evidentně i její pánský doprovod. Co už ale lidem u televizních obrazovek zůstalo skryto byla situce poté, co se zhasly kamery. Při závěrečném dovádění na parketu totiž Eva popadla květinu, kterou v imitaci na stavební tradici hodila za sebe. A puget skončil právě v náručí její půvabné sestry! Bude se tak u Samkových brzy konat další veselka?

Není to přitom tak dávno, co se vdávala sama Eva, která si řekla ANO s hercem Markem Adamczykem (35), jenž byl také účastníkem letošní řady StarDance. Vzhledem k tomu, že obě zapálené sportovkyně bohužel před několika lety v krátkém časovém odstupu přišly o oba rodiče, fanoušci přemítali nad tím, kdo nevěstu povede k oltáři. A byla to právě Jana.

Je tak naprosto jasné, že jsou si sestry jsou si velmi blízké a umí být jedna pro druhou velkou oporou...