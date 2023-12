Nelly a Petr Kordovi pátrali po vlastních kořenech: Tajemství rodu a smutné odhalení

Kde se to v nás bere? Tenisová legenda Petr Korda (55) s dcerou Nelly (25), globální golfovou hvězdou, si při společném turnaji na »greenu« udělali výlet do minulosti.

Kordovi na golfovém rodinném klání obsadili dělené 13. místo, do prasátka přisypali v přepočtu okolo milionu »kaček«. A ještě jim zbylo na vzrušující zábavu, když pátrali po předcích. „Bylo skvělé zjistit, co jsme nechali za oceánem,“ těšil se na zápisy z kronik šampion Australian Open z roku 1998, který se na sklonku tenisové kariéry usadil na Floridě. V USA se narodily všechny tři Kordovy děti: Nelly, někdejší golfová jednička se zlatem z olympiády, její dvojče Jessiku (30) také zlákaly zelené trávníky s 18 jamkami, i Sebastian (23), po tátovi nadějný tenista.

Obchodník se železem

Ale kam až sahá DNA úspěšné sportovní familie? Rodokmen třeba odhalil, že Kordův dědeček se jmenoval Josef Franc a na přelomu 19. a 20. století podnikal se železem v Pardubicích. Jeho obchodní dům č. p. 110 na dnešní třídě Míru je památkově chráněn. Dobový tisk líčil interiér, který obdivovali i železáři v Praze: „Je to oddělení luxusní a najdeme tu nádherné výrobky vší možné výroby…“ Později do sortimentu firmy patřily i sportovní potřeby – no, a jsme doma!

„To by vydalo na film,“ žasla Nelly Kordová, která v letošním roce vydělala 179 milionů korun, z toho hned 147 »melounů« zajistily reklamy.

Rodokmen, který Kordovi obdrželi, ale bohužel odhalil českým fanouškům dosud neznámou smutnou zprávu. Ze záznamů vyplývá, že legendární tenista loni pohřbil tátu Petra (†82), v rodném Česku mu tak zůstala už jen maminka.