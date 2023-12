Chvíle štěstí nejlepšího hokejisty Česka s milovanou dcerkou: Santa »Pasta«!

Je to ten nejlepší doping na světě, přitom zcela legální. Jmenuje se Freya Ivy, je jí šest měsíců a jen chvilka s ní v náručí nabije Davida Pastrňáka (27) energií takovou, že by mohl holýma rukama kameny drtit!

A pro usměvavý uzlíček nejčistšího štěstí by se nejlepší český hokejista současnosti rozkrájel. Třeba jako teď, kdy se v čepici Santa Clause a vánočním svetru hrál s dcerkou, co měla v taťkově přítomnosti úsměv od ucha k uchu. Stromeček už je načančaný, z gramofonu hrají koledy. „Tohle budou jedinečné Vánoce,“ těší se Davidova láska Rebecca na dny totálního klidu.

Teď ještě musel »Pasta« rodinnou idylku na chvilku opustit. Dva dárečky od něj v noci na včerejšek dostal i gólman Wilds Fleury. Boston i tak padl v prodloužení 4:5. Pastrňákovi to ale náladu nezkazilo. Ztrátu hodil za hlavu a metelil za milovanými holkami. Užít si pohody. Medvědy totiž co nevidět čeká vánoční trip do Winnipegu a Minnesoty.