Rittichův návrat do NHL: poprvé za LA a hned výhra! Pastrňák dal dva góly

Do probíhající sezony NHL zasáhl další český brankář a začal parádně. David Rittich při své premiéře v dresu Los Angeles pomohl k vítězství 4:1 nad San Jose a proti partě v čele s Tomášem Hertlem mu scházely jen necelé dvě minuty k čistému kontu. Vychytat výhru se podařilo také Petru Mrázkovi v Chicagu (3:2 s Coloradem) a Karlu Vejmelkovi, jenž po vystřídání kolegy byl jistotou Arizony při velkém obratu nad Ottawou z 0:3 na 4:3. Útočník David Pastrňák chtěl dvěma góly napravit dojem poté, co by při předchozím startu vyloučen do konce utkání, Boston i přes trefu Pavla Zachy prohrál 3:4 po prodloužení s Minnesotou.