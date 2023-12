Laukova show: bitka i „Michigan“. Hody Pasty a Zachy ale byly málo

Minnesota poprvé zpražila Boston už v 8. minutě duelu, když Marcus Johansson využil přesilovou hru. Zaplněnou TD Garden i zaskočené Bruins bylo potřeba nějak nabudit. Tohoto úkolu se nechopil nikdo jiný než český útočník Jakub Lauko. Jen čtyři sekundy po inkasované brance se třiadvacetiletý bojovník, který po doléčení zranění ze zásahu bruslí do obličeje konečně mohl sundat mřížku z helmy, pustil u modré čáry do bitky s centrem čtvrté lajny Wild Connorem Dewarem.

Soupeř v dresu Minnesoty neměl moc šancí proti českému hokejistovi, o kterém už v NHL dobře vědí, že se nebojí shodit rukavice. Jen co se s ním trochu potahal, začal Lauko rozdávat rány a za krátký okamžik Dewara i stáhl k ledu. V tu chvíli začal vítězný bijec z Bostonu hecovat fanoušky, které se mu podařilo pořádně rozpumpovat.

„Byl to první zápas, který jsem mohl hrát tak, jak jsem chtěl. Pro bitku jsem dostal zelenou,“ prozradil odchovanec Chomutova po zápase. „Nabudí to vás i kluky. V tu chvíli jste v záplavě emocí. Nějak jsem to ze sebe dostal. Dva měsíce to ve mně vřelo, tak jsem to chtěl prostě vypustit.“

Lauko evidentně nevyhecoval pouze fanoušky. Za necelé čtyři minuty se bostonská hala radovala z vyrovnání, o které se postaral „pro změnu“ další Čech – David Pastrňák . Po krásné nahrávce od Johna Beechera vymetl síťku branky Marca-Andrého Fleuryho. Snajpr Bruins, který předchozí utkání nedohrál kvůli svému prvnímu vyloučení do konce zápasu za naražení na hrazení, chtěl kiks odčinit a tak přidal ještě jednu trefu do šatny v čase 19:59. Tentokrát na ni dostal přihrávku od parťáka Pavla Zachy , jenž se vrátil z marodky.

Pastrňák dvakrát překonal veterána Fleuryho. Bostonu to však stačilo pouze na bod proti Wild Video se připravuje ...

Rychlá otočka Bruins v režii dvojice Pastrňák – Zacha ale pouze nadcházela ještě jedné české parádě, která se stala o více jak pět minut dřív. Obrat měl totiž doslova na své hokejce Lauko po návratu z trestné lavice. V 15. minutě se za brankou Minnesoty dostal k puku, který si nabral a ve stylu Mikaela Granlunda a dalších šťastlivců chtěl „na lopatě“ dopravit kotouč za Fleuryho. Velezkušený brankář Wild i s velkým štěstím ale pokus o „Michigan“ zmařil.

Po nabité první třetině však Bruins museli kousat zklamání, jelikož obrat z úvodu předčila Minnesota ještě rychlejší otočkou ve třetí dvacetiminutovce. Na další zpražení od soupeře sice dokázal v přesilové hře odpovědět kapitán Bostonu Brad Marchand, domácí výhru jim ale sebral Kirill Kaprizov druhým gólem v utkání ve třetí minutě prodloužení.

Že by vedoucí tým Atlantické divize potěšil vydřený bod? Zapomeňte. Z Pastrňákových slov velice dobře poznáte, jak Bostonu pořádně hořce chutná druhá domácí prohra v řadě. „Jsem naštvaný. Tohle je opravdu mizerná porážka, těžko to koušu. Měli jsme vyhrát, byli jsme lepším týmem, navíc když oni hráli druhý zápas ve dvou dnech. Ale patří jim uznání, dokázali se udržet v zápase a došli si pro dva body,“ smeklo české eso před Minnesotou.

A s chválou směrem k soupeři nekončil. Byť Fleuryho v utkání dvakrát překonal, musel ostřílenému matadorovi v brance Wild složit poklonu. Devětatřicetiletý Kanaďan úspěšně zlikvidoval 40 pokusů Bruins včetně Pastrňákových pokusů zkompletovat hattrick. Na úspěšném tažení v Bostonu má rovněž velký podíl.

„NHL je nejlepší liga na světě, takže tu chytají opravdu dobří brankáři, zvlášť takoví, jako je Fleury. Sám jsem zápas mohl několikrát ukončit, ale on vždycky vytáhl další zákrok a držel je ve hře. Z toho, že jsem nedal hattrick, nejsem frustrovaný, beru to pozitivně. Když mám tolik šancí, dělám něco dobře,“ řekl Pastrňák a přeci jen ze sebe vyloudil pozitivnější náladu.

Ještě aby ne, na setkání s novináři dorazila česká hvězda ve vánočním svetru a s čapkou Santy Clause. Letošní Vánoce si totiž poprvé užije jako otec.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE