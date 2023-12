Vytrvalecká rekordmanka Stewartová slaví svátky nadvakrát: Moje skotské Vánoce

Klidně by mohla reprezentovat vlast svého táty, ona ale hrdě běhá za Česko. Moira Stewartová (28) drží všechny zdejší vytrvalecké rekordy, ale Skotsku i tak neunikne. Obzvlášť o Vánocích.

Začátkem prosince jste ve Valencii zaběhla český rekord v maratonu a kvalifikovala se na olympiádu. Jak jste to oslavila?

„Nějakým záhadným způsobem mě na let domů šoupli do byznys třídy, to bylo fajn. (směje se) Ve Valencii jsme si s trenérem zašli na paellu a skleničku sangrie.“

Kouč říkal, že jste se napila snad po roce…

„Mně alkohol nikdy tolik nechutnal, moc mu neholduju. Když mám přípravu, beru to zodpovědně a nechodím po barech. Ale když je možnost takhle něco oslavit, zase ráda zajdu. Jen se při tom nepotřebuju úplně odrovnat.“

K Vánocům patří svařák nebo vaječňák. Těm odoláte?

„Asi si něco dám, můžu. (usmívá se) A nejvíc mi chutná punč.“

Jak u Stewartů vůbec vypadají svátky?

„Slavíme dvoje. Čtyřiadvacátého máme úplně klasické české Vánoce s cukrovím, kaprem, stromečkem a dárky. O den později pak jsou skotské Vánoce.“

Popíšete nám je?

„Máme pověšené ponožky, do nich dostaneme už jenom nějaké maličkosti, třeba sladkosti. Večer je klasická večeře, jak ji mají ve Skotsku.“

Čím se liší od té české?

„Není tak mastná. Klasické jídlo je pečený krocan, ale my máme kuře, k tomu brambory, párečky, kapustičky… Jako dezert je ovocný pudink, my do něj dáváme mandarinky. Taky máme malé balíčky, těm se říká crackers, dva lidi zatáhnou každý za svůj konec, praskne to a vypadne z nich nějaká drobnost.“

Které z obou Vánoc si užijete víc?

„Větší prostor dáváme českým Vánocům, a když jsme byli děti, byl to pro nás s bráchou napínavější den. Ale rozhodně je pořád hezké se druhý den probudit a najít něco malého v ponožce. (usmívá se)“

Moiřin rekordní maraton oiřin rekordní maraton Chtěla ho odpískat!

Dlouhé měsíce ji trápilo zdraví, na závodech se vždy něco pokazilo. Až nyní ve Valencii si všechno sedlo a Stewartová zaběhla nejlepší český maraton všech dob, čímž splnila i přísný kvalifikační limit na olympiádu!

Moira přitom ve Španělsku málem neběžela. Při přestupu v Madridu ji nevzali do letadla, musela řešit náhradní spoj, dva dny před startem spala pouhé dvě hodiny. „Byl to hodně stresující zážitek. Zvlášť když víte, že před sebou máte závod, který vám rozhodne o kariéře,“ vyprávěla.

„Strašně mě to rozhodilo, trenérovi jsem dokonce řekla, že nepoběžím,“ dodala. Do startu se nicméně atletka dala dohromady a v závodě si zlepšila osobní rekord skoro o čtyři minuty a přepsala české tabulky. „Asi jsem se vynervovala dopředu a na startu byla nezvykle v klidu. Když má člověk formu, očividně nevadí ani takový zásek,“ usmívá se.

Moira Stewartová (28)

Narodila se v Praze, táta Eddie běhal krosy za Skotsko, máma Mia závodila na dráze v českém dresu, atletice se věnuje také bratr Gerron.

Drží české rekordy na 10 000 metrů (32:08,96), půlmaraton (1:10:14) a teď i na maraton (2:25:36).

Běhá za Spartak Praha 4, trénuje ji Václav Janoušek.

Na VOŠ Václava Hollara v Praze vystudovala grafiku a animaci.