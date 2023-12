Hradilek o StarDance, stresu, vývoji kariéry i hereckých nabídkách

Jako závodník musí být na stres zvyklý, jak ale prožíval StarDance, kde musel předvádět výkony ve zcela jiném sportu?

„To je dobrá otázka na úvod. Moje účast ve StarDance ve mně byla dlouho, protože nabídka mi přišla už před dvěma lety a od té doby jsem o tom uvažoval, docela na mě pak tlačili a já se rozhodl, že do toho půjdu. Jedním z důvodů pro mě bylo právě i lákadlo toho stresu. Závodní stres miluju, protože to je věc, kterou člověk v normálním běžném životě nenajde a nedá se natrénovat, je to velmi unikátní a důležitá věc. StarDance jsem netoužil vyhrát nebo být ve finále, ale bylo to něco, co jsem si chtěl zažít, protože přímý přenos a tanec - to bylo, když jsem začínal, něco pro mě tak nekomfortního, že jsem byl přesvědčený, že mě to do toho stresu dostane.“

Daly se tyto dva různé druhy stresu porovnat?

„Já jsem se na to srovnání těšil, měl jsem nějaká očekávání, že to třeba bude podobné a bude to moje výhoda. Ale nakonec tělo fungovalo úplně jinak než jsem byl zvyklý na té vodě, ačkoliv pocit toho stresu byl podobný. Dynamický sport jako je vodní slalom - u něj má člověk stres v závodním bloku, pak se rozjede a jede na jedné straně proto, že tělo dělá všechny pohyby automaticky, ale taky je tam nějaké povědomí, které je silně vytrénované a závodník jede a nemá moc prostor se z té flow dostat.“

A jak je to u tance?

„Tam člověk musí čekat a do hlavy přijdou různé myšlenky. V tanci, když udělám chybu, tak musím předstírat, že jsem ji neudělal, na vodě klidně tu grimasu udělat můžu, můžu si zařvat a to je taky způsob, jak se dostat zpátky do té zóny. Postupy využívání stresu k vlastnímu dobru se v prvním večeru úplně rozplynuly a musel jsem si najít nové cesty. Další večery jsem si je našel a pak už jsem až do konce takový pocit jako v prvních večerech neměl.“

Jakou techniku si našel a použil?

„Byla to určitě vizualizace - to, jak si před závodem pamatuju trať, tak si ji desetkrát i klidně třicetkrát zopakuji. Když si ji projedu v hlavě, tak to funguje jako výborný odbourávač stresu. To jsem si myslel, že stoprocentně půjde přenést i do tance, ale jak je ten pohyb čerstvý a paměť není tak silná, tak jsem si před přímým přenosem procházel tu naučenou choreografii a najednou jsem nebyl schopný z hlavy vytáhnout, co bude následovat.“

Jak se s tím vypořádal, co v danou chvíli dělal?

„Začal jsem si to zkoušet mimo parket a najednou to tělo to dalo přesně tak, jak to mělo být, prostě si to pamatovalo. Pokud je to intenzivní učení, tak tělo si to pamatuje výrazně víc a to mě vždy uklidnilo. Říkal jsem si, že je to v pohodě, je to tam a nemusím se stresovat, když to není v hlavě a třeba to na chvilku vypadlo.“

Jaké další důvody rozhodly, že se letošního ročníku StarDance zúčastnil?

„Je to velmi prestižní projekt a podle mě každého, kdo do něj dostane pozvánku, tak ho to minimálně potěší. Pak jsem samozřejmě měl touhu se naučit něco nového a mít k dispozici profesionálního tanečníka - v mém případě tanečnici, na téměř půl roku, to je velká příležitost. Já jsem se naučil spoustu nových pohybů a to byl ten důvod, proč jsem si říkal, že by to mohlo být dobré. Pak mě lákaly i nové zážitky, ale nejdříve jsem říkal doma, že bych do toho chtěl jít a poslední slovo nechal na manželce Lucii a ta řekla, že chce, abych do toho šel a to už jsem teda musel." (smích)

Dá se říct, že mu StarDance změnilo život?

„Takhle bych to vyloženě neřekl, ale na půl roku určitě. Změnilo mi to spíš pohled na tanec jako na společenskou záležitost. Život mi to snad nezměnilo a to ani olympiáda ve smyslu toho, že bych se já nějak měnil. Všechny projekty, ať už olympiáda, mistrovství světa, velké závody i StarDance vás nasměrují jinam a otevřou další možnosti, ale já nejsem člověk, který by se nechal změnit jakýmkoliv úspěchem nebo neúspěchem. StarDance mě naučilo tančit, což jsem si nikdy v životě nepředstavoval, že budu umět.“

Pociťoval jako profesionální sportovec oproti ostatním účinkujícím nějakou výhodu?

„V něčem ano, ale zároveň i spoustu nevýhod. Protože neznám sport, který by byl opravdu komplexní na celé tělo, a tak má sportovec vždy nějaké animozity v pohybovém aparátů a ty ho trochu ovlivňují. Herci a zpěváci taky mají v tanci tu uměleckou složku výrazně lepší.“

Když měl závodník zhodnotit, v jakém bodě kariéry se nyní nachází, co odpověděl?

„Hledám novou roli, už jsem i uvažoval, že budu letos končit, ale nechci končit z pohovky, nebo parketu. Chtěl bych se teď připravit na nominační závody a nejlepší scénář by byl, kdybych se dostal do reprezentace a zajel si Světový pohár v Troji. To by byl můj snový konec kariéry, protože v roce 2007 jsem na svém prvním závodě dospělých ten SP vyhrál, a kdyby se mi to povedlo na stejném místě ukončit, tak to by bylo nádherné. Musím ale vyřešit i to, abych měl kde trénovat, abych měl kam jet na soustředění, protože v rámci zabezpečení to u mě není úplně nejlepší. Dva roky jsem nebyl v mančaftu, takže uvidíme, jestli se vůbec dostanu na soustředění někam do tepla, protože to je základ.“

Vavřinec natáčením filmu Tenkrát v ráji i působením ve StarDance získal zkušenosti s uměleckým projevem. Nedostal nějakou další nabídku?

„Já už v současné době jeden seriál natáčím, měl by se vysílat příští rok. Herectví je krásný zážitek i příjemné zpestření života, ale nechtěl bych to mít jako primární živobytí.“

