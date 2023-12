Adamczyková si po StarDance užila Vánoce a teď… Zpátky na svah!

Ve 12. řadě taneční soutěže StarDance se blýskla hvězdná česká snowboardcrossařka, která po boku zkušeného tanečníka Jakuba Mazůcha (35) brala skvělé 2. místo. Po tomto netradičním zpestření přípravy se Eva Adamczyková (30) vrací zpět do akce, aby naplnila své velké sportovní cíle a tužby. Přiveze domů další medaile?

Závěr letošní snowboardcrossové sezóny se nesl ve volnějším duchu, neboť se obešel bez větší významné akce. A tak si Eva Adamczyková (30) po vleklých problémech s kotníky a dlouhých 12 letech plné denodenního drilu odskočila ze zasněžených kopců do oblíbené televizní show StarDance, do které byla zvána opakovaně v průběhu let a dlouho si přála v ní působit coby soutěžící.

„Povedla se mi ta minulá sezona, kdy jsem vyhrála MS. Říkám si teď, že si to zasloužím jako odměnu,“ prozradila v spnu někdejší olympijská vítězka ze Soči 2014 v pořadu Spotlight.

Královnou tanečního parketu se nakonec na její úkor stala mladičká herečka Darija Pavlovičová (22), avšak populární snowboardistka zanechala úžasný dojem u diváků i odborné poroty. Navíc i díky víkendovému rozptýlení, po kterém dlouhé roky prahla, nyní dostala zcela nový náboj do další práce a tréninku. I tyto nově nabyté pocity, zkušenosti, taneční průpravu i vše ostatní hodlá zhodnotit na horách v následujícím ročníku…

„Lepší teď než nikdy… Zpět v úřadu!“ napsala v angličtině rodačka z Vrchlabí do svého příběhu k selfie fotografii, na které pózuje na svahu ve snowboardových brýlích a helmě. Již brzy se totiž vydá do Svatého Mořice na Světový pohár, kde se 25. a 26. ledna pokusí navázat na ohromné úspěchy z let minulých. V rámci tohoto prestižního seriálu na ni v příštím roce čekají také další výzvy, kdy postupně zavítá do Gruzie, Turecka, Španělska, Itálie, Rakouska a Kanady. Přidá Eva další cenné kovy do sbírky?