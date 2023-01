Adamczyková hodlá jezdit na prkně i tancovat ve StarDance? Hazard s kariérou

Časově i fyzicky náročné tréninky, k tomu desítka tanečních večerů. To vše v době, kdy vrcholí příprava a začíná snowboardcrossová sezona. Jak tohle Eva Adamczyková, za svobodna Samková, skloubí?

Nebývá zvykem, aby se StarDance účastnili aktivní sportovci, za předchozích 11 ročníků se to stalo jednou (desetibojař Dvořák v první sérii v roce 2006). Obvyklejší scénář je konec kariéry těsně před samotnou účastí, přesně takhle postupovali akrobatický skokan na lyžích Aleš Valenta (49), sjezdař Ondřej Bank (42) či biatlonistka Gabriela Soukalová (33).

Na jakou stranu se přidá Adamczyková? „Evka s kariérou fakt nekončí, chce závodit dál. Prkno a StarDance určitě skloubí, je to multižena,“ řekl Blesku zdroj z jejího blízkého okolí. Je pravda, že Adamczyková zvládá nemožné na počkání, vždyť po zlomenině obou kotníků zase jezdí. Olympijská vítězka a její tým se nicméně k taneční soutěži zatím nevyjadřují. „My k tomu teď nemáme co říct,“ napsal její mluvčí Alexandr Kliment.

Manželé v soukromí, rivalové na parketu

Hvězda Kukaček a zlatá snowboardcrossařka z olympiády stanou proti sobě jako před 10 lety Ondřej Brzobohatý (39) a Taťána Kuchařová (35), kteří tehdy ještě nebyli manželé, ale »jen« milenci.

Marek má jako absolvent DAMU taneční průpravu, ani Eva ale nepostrádá taneční vlohy. Na slavnostním vyhlášení ankety Sportovec roku 2014 zatančila přede všemi s Janem Onderem (37). A už tehdy účast ve StarDance nevylučovala: „Určitě, je to jeden z lepších programů, žádná přiblblá reality show. Dívala jsem se na to. Bylo by to náročné, musela bych se na to zeptat těch, co to absolvovali,“ prohlásila pro Deník.cz.