Eva Adamczyková o smrti rodičů: Co ji nejvíce mrzí?

Velmi mladá přišla o oba rodiče, které jí vzala rakovina. Snowboardcrossařka Eva Adamczyková se ale s krutým osudem statečně pere a dokonce se snaží o bolestné zkušenosti otevřeně mluvit, aby pomohla sobě i ostatním. V pořadu Lindy Bartošové Spotlight promluvila nejen o blížícím se StarDance, ale také o tom, co ji v souvislosti s odchodem maminky nejvíce trápí.

Eva, která vyhrála olympiádu a mistrovství světa ještě jako Samková, se loni vdala za známého herce Marka Adamczyka. K oltáři ji tehdy vedla mladší sestra Jana, milovaný táta Roman totiž prohrál začátkem roku 2018 dlouhý boj s nádorem na mozku. Na jeho odchod tak byla Eva připravenější, než na smrt maminky Ludmily o dva roky později. Tu si zákeřná rakovina vzala během pouhých šesti týdnů.

V pořadu Bartošové vysvětlila, proč se otázkám na odchod rodičů nevyhýbá. „Co já vnímám tady v Evropě, nebo asi spíš v ČR, je, že o tom nechceme mluvit. Že to není hezká věc, že to nepatří do každodenního života. Mně ale pomáhá o tom mluvit," nechala se slyšet.

Odchod rodičů popsala otevřeně bez příkraz a přiznala i, co ji nejvíce mrzí. „Jenom mi nejvíc bylo líto, že mamka umřela v nemocnici. Věděla jsem, že už se nevyléčí, ale myslela jsem, že dožije doma, že ji přivedeme domů, ale to jsme bohužel nezvládli," řekla smutně Adamczyková.

Navzdory tragickým událostem si však zachovala svůj osobitý humor a optimistický pohled na svět. To koneckonců prokázala i historkou, kterou dala v pořadu k dobru. Vyprávěla, jak jí přibližně měsíc po smrti táty volalo jeho číslo. Ukázalo se ale, že to byla její maminka, která se jen snažila vyčerpat nabitý kredit. „Někomu ty moje fóry možná přijdou nepatřičný, ale já si říkám, jsou o mých rodičích, takže si můžu říkat, co chci,“ uzavřela rozhovor olympijská vítězka v snowboardcrossu, která bude jednou z hlavních hvězd nadcházející sezony StarDance.