Ivana Haška pošoupla do křesla trenéra nároďáku manželka: Zase ji poslechl!

Za každým úspěšným mužem stojí žena. A Ivan Hašek (60), nový trenér fotbalové reprezentace, si tu svoji nemůže vynachválit.

Když mu na stůl přistála nabídka vést český nároďák, honila se mu v hlavě spousta myšlenek. Tak jako obvykle si je ovšem Hašek nechal zkonzultovat chotí Kateřinou. „Manželka mi řekla, ať do toho jdu. Že to zvládnu,“ pousmál se holohlavý kouč.

Sympatickou blondýnu poslouchá pravidelně. Naposledy jí udělal radost tím, že až do Silvestra o fotbal nezavadil. „Do konce roku si dám volno, slíbil jsem to manželce,“ říkal Hašek v zářijovém rozhovoru pro Aha!. Tak že by se právě kvůli tomu jeho jmenování odsunulo z původního prosince až na nový rok?

S paní Kateřinou ovšem pochopitelně neřeší jen kopanou. Častým tématem bývá třeba móda, ve které má Ivan přehled. „Outfity si vybírám sám, ale manželka mě kontroluje, jestli v tom můžu do světa,“ chechtá se.

Hašek svou múzu neposlechl snad jen jednou. A ošklivě se spálil! To když v roce 2009 kandidoval na post šéfa fotbalového svazu. „Radostí do stropu zrovna neskákala...“ přiznal tehdy vystudovaný právník, jenž následně v náročné funkci vydržel pouhé dva roky, než nečekaně abdikoval a s rodinkou raději prchl do Arábie.

Aby to ale nevyznělo, že je z hlavního kouče na nejsledovanější lavičce v zemi nějaký podpantoflák. Kdepak, jen si prostě s chotí Kateřinou umí oba pokaždé vyjít vstříc. „Moje paní vždycky věděla, že jako trenér potřebujete být někdy sám. Možná právě proto nám to tak dlouho vydrželo,“ mrká Hašek spokojeně.